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"Укрзализныця" выпустила на маршрут новые вагоны украинского производства

"Укрзализныця" выпустила на маршрут новые вагоны
"Укрзализныця" выпустила на маршрут новые вагоны / Укрзалізниця

"Укрзализныця" пополнила состав поездов в направлении Киев—Ужгород—Днепр новыми пассажирскими вагонами украинского производства. Новые вагоны уже включили в состав поезда №29/30 Киев-Ужгород, после чего они отправились в рейс №4/3 Ужгород-Днепр.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".

С учетом вагонов, полученных месяцем ранее, на направлении Киев — Ужгород — Днепр курсируют шесть новых вагонов украинского производства.

Вагоны оснащены аккумуляторными батареями повышенной емкости, позволяющими поддерживать работу кондиционеров во время длительных стоянок. У купе установлены розетки, столики для пассажиров верхних полок, кнопки вызова проводника и современное освещение.

Также модернизированы санитарные зоны: туалеты оборудованы пеленальными столиками и детскими сиденьями.

Всего с начала 2026 года Укрзализныця получила 18 новых пассажирских вагонов. Обновление подвижного состава происходит на фоне высокого спроса на перевозку и расширения парка пассажирских вагонов.

Добавим, "Укрзализныця" переводит поезд   Киев – Кишинев на ежедневный график. Кроме того, на маршрут в первый раз выйдет уникальный детский вагон. Новый график движения начнет действовать в конце июня.

Автор:
Татьяна Гойденко