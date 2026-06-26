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К морю с кондиционером: "Укрзализныця" запускает новый поезд из Одессы на побережье

УЗ запускает новый поезд Одесса – Каролино-Бугаз
УЗ запускает новый поезд Одесса – Каролино-Бугаз / Укрзалізниця

АО "Укрзализныця" расширяет сеть пригородного сообщения на летний сезон. С 28 июня компания назначает новый региональный рейс №838/837 по маршруту Одесса – Каролино-Бугаз. Поезд будет курсировать в оба направления по четным числам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

"Для комфорта пассажиров на маршруте будет работать модернизированный электропоезд, оборудованный системами кондиционирования воздуха. А время в пути займет час. Идеальный вариант, чтобы избежать пробок и начать свой уикенд на побережье", - говорится в сообщении УЗ.

Расписание движения и стыковки

График нового регионального поезда адаптирован при прибытии в Одессу утренних поездов дальнего сообщения из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Черновцов, Рахова, а также международных рейсов.

Расписание рейсов Одесса — Каролино-Бугаз:

  • Из Одессы: отправление в 09:17, прибытие в Каролино-Бугаз в 10:18.
  • Из Каролино-Бугаза: отправление в 10:40, прибытие в Одессу в 11:46.

Продажа проездных документов на новый маршрут уже открыта. Билеты можно приобрести в мобильном приложении "Укрзализныци" в разделе "Дальні".

Фото 2 — К морю с кондиционером: "Укрзализныця" запускает новый поезд из Одессы на побережье

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.

Автор:
Татьяна Бессараб