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"Укрзализныця" запускает три новых вагона на маршруты в Днепр и Ужгород

Укрзализныця получила еще три вагона украинского производства
Укрзализныця получила еще три вагона украинского производства / Укрзалізниця

"Укрзализныця" пополнила парк еще тремя новыми пассажирскими вагонами, которые уже сегодня выйдут на маршруты в Ужгород через Киев, Днепр и Запорожье. Вагоны должны увеличить количество мест в популярных направлениях в период летних перевозок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Новые вагоны будут курсировать в составе поездов №29/30 Киев – Ужгород и №3/4 Запорожье – Ужгород через Днепр.

Они были построены на украинском предприятии с привлечением более 150 отечественных производителей и поставщиков.

С начала года "Укрзализныця" получила 15 новых пассажирских вагонов. В рамках государственной программы предусмотрены поставки 100 вагонов — купейных, инклюзивных и вагонов нового поколения с увеличенным на 20 лет сроком эксплуатации.

Снабжение должно происходить поэтапно до мая 2028 года.

Новые вагоны оборудованы:

  • системами кондиционирования, которые работают даже во время продолжительных остановок благодаря усиленным аккумуляторным батареям;
  • туалетами с пеленальными столиками;
  • многоуровневым освещением;
  • более комфортными верхними полками со столиками;
  • индивидуальными розетками и USB-портами для подзарядки гаджетов.

Для пассажиров с детьми проводники могут предоставить детские манежи, а для желающих провести время в пути – шахматные наборы.

Добавим, "Укрзализныця" переводит поезд Киев – Кишинев на ежедневный график. Кроме того, на маршрут в первый раз выйдет уникальный детский вагон. Новый график движения начнет действовать в конце июня.

Автор:
Татьяна Гойденко