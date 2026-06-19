"Укрзалізниця" запускає три нові вагони на маршрути до Дніпра та Ужгорода

"Укрзалізниця" поповнила парк ще трьома новими пасажирськими вагонами, які вже сьогодні вийдуть на маршрути до Ужгорода через Київ, Дніпро та Запоріжжя. Вагони мають збільшити кількість місць на популярних напрямках у період літніх перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Нові вагони курсуватимуть у складі поїздів №29/30 Київ — Ужгород та №3/4 Запоріжжя — Ужгород через Дніпро.

Їх побудували на українському підприємстві із залученням понад 150 вітчизняних виробників і постачальників.

Від початку року "Укрзалізниця" отримала 15 нових пасажирських вагонів. Загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів — купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації.

Постачання має відбуватися поетапно до травня 2028 року.

Нові вагони обладнані:

системами кондиціонування, які працюють навіть під час тривалих зупинок завдяки посиленим акумуляторним батареям;

вбиральнями зі сповивальними столиками;

багаторівневим освітленням;

комфортнішими верхніми полицями зі столиками;

індивідуальними розетками та USB-портами для заряджання гаджетів.

Для пасажирів із дітьми провідники можуть надати дитячі манежі, а для охочих провести час у дорозі — шахові набори.

Додамо, “Укрзалізниця” переводить поїзд Київ – Кишинів на щоденний графік. Крім того, на маршрут уперше вийде унікальний дитячий вагон. Новий графік руху почне діяти наприкінці червня.