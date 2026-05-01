"Укрзалізниця" змінює правила повернення квитків: нові тарифи і штрафи

"Укрзалізниця" з 2 травня змінює правила повернення квитків на внутрішні рейси, запроваджуючи прогресивну шкалу відшкодування вартості залежно від часу до відправлення поїзда. Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій пройшов громадське обговорення і набирає чинності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Ключова зміна полягає в тому, що чим ближче дата поїздки, тим меншу частину вартості квитка отримає пасажир у разі повернення. Нова модель замінює фіксовані строки продажу на диференційований підхід, який враховує фактичний період перебування квитка у продажу.

Базові умови для більшості пасажирів виглядатимуть так:

15–20 днів до відправлення — повернення 100% вартості

10–14 днів — 90–95%

5–9 днів — 75%

1–4 дні — 50%

менше ніж за 24 години до відправлення (але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення) — повертається лише вартість плацкарти

Окремо передбачені винятки для військовослужбовців Сил оборони України. Квитки, придбані через застосунок "Армія+", можна буде повернути з відшкодуванням 100% вартості до моменту відправлення поїзда.

У компанії пояснюють, що нова система має зробити попит більш прогнозованим і підвищити ефективність використання місць у поїздах. Раніше повернуті квитки часто з’являлися надто пізно, що обмежувало можливість їх повторного продажу.

Додатково зміни спрямовані на зменшення практик перепродажу квитків, оскільки повернення в останній момент стає менш вигідним. Це також має підвищити доходи "Укрзалізниці" на тлі зростання витрат на відновлення інфраструктури та рухомого складу.

Для пасажирів зростає фінансовий стимул повертати квитки заздалегідь, тоді як залізниця отримує більше можливостей оперативно перепродавати місця і стабілізувати пасажиропотік.

Нова модель повернення квитків робить систему більш економічно керованою для "Укрзалізниці", але підвищує вартість пізньої відмови від поїздки для пасажирів.

Також зауважимо, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічне ціноутворення на квитки на сегмент СВ.