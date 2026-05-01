Тури до Єгипту дорожчають: у квітні раннє бронювання зросло на 10%

Вартість на раннє бронювання до Єгипту почала зростати на тлі здорожчання палива. Фото з сайту "Поїхали з нами"

У квітні 2026 року ціни на  туристичні тури почали зростати, а раннє бронювання до Єгипту здорожчало у середньому на 10%.

Про це повідомив Delo.ua директор турагентства "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Зокрема, у березні компанія зафіксовала подорожчання турів на травень у низці популярних 5-зіркових готелів Єгипту:

  • Rixos Premium Seagate 5* — ціна зросла з близько 130 тис. грн до 135 тис. грн;
  • Jaz Mirabel Resort 5* — вартість піднялася зі 100 500 грн до 134 000 грн;
  • Concorde El Salam Front Area 5* — подорожчання з 106 500 грн до 108 600 грн.

Однією з ключових причин подорожчання авіатурів Кулик вказує зростання вартості авіаперельотів через подорожчання пального. На тлі загострення ситуації в районі Ормузької протоки ціни на нафту підвищилися, що змусило туроператорів повернути практику паливних зборів, яка фактично не застосовувалася на ринку близько 15 років.

"Для авіатурів ці доплати суттєві — в середньому від 30 до 60 євро з людини залежно від напрямку та тривалості перельоту", — пояснив Кулик.

У туристичних компаніях також зазначають, що зростання цін пов’язане з оптимізацією кількості чартерних рейсів. Через це зменшилася кількість так званих "гарячих" авіапропозицій, що традиційно стримували ціни.

Попит на тури до Єгипту знову обвалився 

На тлі підвищення цін, попит на тури до Єгипту у березні-квітні різко скоротився — на 30–40% порівняно з лютим 2026 року. Загальний туристичний потік зменшився приблизно на 10%, хоча зазвичай у цей період ринок демонструє зростання.

"Для весняного періоду це абсолютно не характерно. У цей час має бути приріст, але цього року ми бачимо спад. Найбільше постраждав Єгипет — мінус 30–40%", — зазначив експерт.

Точну кількість проданих путівок до Єгипту за цей період у компанії не розкривають.

Крім того, змінюються й уподобання туристів на літній сезон. За словами Кулика, дедалі більше українців відмовляються від авіаперельотів на користь дешевших автобусних подорожей.

Раніше представники туристичних агенцій повідомляли, що війна на Близькому Сході стрімко змінила туристичний ринок: українці почали перестраховуватися і масово відкладати поїздки. Попит на тури з України знизився приблизно на 20%, а в окремих країнах Європи продажі впали майже до 50%.

На цьому тлі туроператори були змушені знижувати ціни: путівки дешевшали на 10–30%, а економія для пари могла сягати $200–300.

Автор:
Олена Черкасець