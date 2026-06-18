Львів візьме кредити на 1,8 млрд грн для ремонту доріг, лікарень і тепломереж

Львівська міська рада схвалила залучення трьох кредитів на загальну суму понад 1,778 млрд грн. Позикові кошти спрямують на реалізацію 39 інфраструктурних проєктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Захід.інфо.

Львів залучає рекордні кредити

Зокрема, йдеться про реконструкцію вулиць, шкіл і медичних закладів, а також модернізацію зношених теплових мереж та водогонів.

Для фінансування цих робіт місто має намір залучити позики у трьох державних банках. Найбільший кредит надасть "Укргазбанк" - понад 612 млн грн. Ще близько 584 млн грн Львів планує отримати від "Укрексімбанку", а понад 582 млн грн - від "Ощадбанку".

Усі кредити оформлять на п’ять років із можливістю дострокового погашення. Відсоткова ставка буде змінною та переглядатиметься щоквартально. Залежно від ринкових умов вона становитиме від 16,69% до 22% річних.

На що підуть кошти?

Залучені кредитні кошти місто спрямує на реалізацію 39 інфраструктурних проєктів. Серед ключових – модернізація системи теплопостачання із заміною зношених теплових мереж, реконструкція вулиць Залізничної та Конюшинної, оновлення магістральних водогонів і мосту в Рясному.

Також фінансування передбачене на будівництво зовнішніх електромереж для муніципальних індустріальних парків, продовження зведення біогазової станції та встановлення когенераційних установок.

Частину коштів спрямують на розвиток освітньої та медичної інфраструктури. Зокрема, у Львові планують відремонтувати стадіон школи №98, облаштувати мультифункціональний спортивний майданчик біля школи №86, закупити сучасне медичне обладнання для міських лікарень, а також створити Центр діабетичної стопи на базі Першої лікарні Святого Пантелеймона.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що відновлення роботи Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького під час воєнного стану залежить насамперед від гарантій безпеки для пасажирів, авіакомпаній та міжнародних перевізників.