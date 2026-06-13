Довгострокові кредити бізнесу зросли на 45,3%: чи готові банки фінансувати інвестиції аграріїв

Сільське господарство залишається одним із ключових реципієнтів банківських кредитів в Україні. При цьому банки дедалі активніше фінансують інвестиційні проєкти: за перший квартал 2026 року обсяг довгострокових позик бізнесу зріс на 45,3% у річному вимірі.

Про це Delo.ua повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Стан кредитування аграріїв у 2026 році

Агросектор є одним із ключових реципієнтів банківських кредитів.

Станом на 1 травня 2026 року найбільшими отримувачами банківських кредитів за обсягом заборгованості залишалися підприємства оптової та роздрібної торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості та енергетики, зазначили в Нацбанку.

Загалом структура кредитного портфеля за галузями економіки зумовлена відповідною структурою економіки. Так, найбільші реципієнти позик - галузі торгівлі та сільського господарства – разом формують близько п’ятої частини ВВП.

Регулятор зауважує, що агросектор має виражену сезонність: зазвичай підприємства сільського господарства скорочують кредитний портфель наприкінці року та нарощують його перед початком весняно-польових робіт.

Подібна динаміка спостерігається також у торгівлі, оскільки значну частину кредитів у цьому секторі отримують компанії, які поєднують торговельну діяльність із аграрним або харчовим виробництвом. Це пов’язано з тим, що такі підприємства юридично класифікуються як торговельні, хоча фактично є частиною виробничо-збутових ланцюгів, пояснюють в Нацбанку.

Банки не лише готові, а ще й з минулого року нарощують кредитування інвестиційних проєктів в різних галузях.

"За I квартал 2026 року обсяги кредитів зі строком погашення понад три роки збільшилися на 45,3% у річному вимірі, що вище за темпи зростання короткострокових позик до одного року (32,9% р/р) та середньострокових з терміном від одного до трьох років (17,9% р/р)", - інформує НБУ.

Програма "5-7-9" для агросектору: чому НБУ закликає звузити держпідтримку

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" в 2025 році зазнала суттєвих змін з метою фокусування державної підтримки на прифронтові регіони.

Водночас заборгованість із компенсації банкам процентів за програмою зберігається, тож потрібна подальша її оптимізація, що є одним із пріоритетних завдань оновленої Національної установи розвитку, наголошує регулятор.

Національний банк системно пропонує додатково звузити фокус державної підтримки на тих підприємствах, що її потребують. Зокрема йдеться про виключення не критичних напрямків та звуження фінансування обігових коштів на інших територіях, ніж території стійкості, а також встановлення додаткових критеріїв участі клієнтів у програмі.

Кожен п'ятий бізнес-кредит в Україні підтриманий гарантіями

Кредитні гарантії є одним із ключових інструментів для окремих категорій клієнтів, для яких вимоги до забезпечення можуть бути бар’єром для доступу до фінансування, зазначає Нацбанк.

Банки дедалі більше використовують такі гарантії, адже вони дозволяють розподілити ризики дефолту та знизити потребу в традиційній заставі.

"Сьогодні гарантіями частково забезпечено вже п’яту частину чистого портфеля бізнес-кредитів. Починаючи з кінця 2024 року, цей інструмент активно поширюється завдяки пакету гарантій Ukraine Facility", - інформує регулятор.

Програма передбачає надання гарантій за кредитами на суму 7,8 млрд євро та ще 1,7 млрд євро у форматі змішаного фінансування, поєднаного з грантами – і все це впродовж найближчих двох років. Окрім гарантій міжнародних установ, є гарантії уряду.

З 2 червня у Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався приймання заявок на отримання безвідсоткових кредитів для фермерських господарств. У межах програми аграрії можуть залучити до 1 млн грн строком до п’яти років.