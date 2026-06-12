Частка продовольчого експорту сягнула 64%: чи вистачає цього для підтримки гривні

Частка продовольчих товарів в українському експорті зросла до 64% за п'ять місяців 2026 року. Попри це, агроекспорт не є єдиним фактором зовнішньої стійкості країни, а стабільність валютного ринку забезпечується також міжнародною допомогою та значними золотовалютними резервами.

Про це Delo.ua повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Агроекспорт зростає в структурі експорту, але не визначає платіжний баланс самостійно

Аграрний експорт традиційно є стратегічно важливим для української економіки, а в умовах повномасштабного вторгнення через масштабні руйнування виробничих потужностей його роль в експорті суттєво зросла, наголосили в Нацбанку.

"Так, частка продовольчих товарів в експорті збільшилася майже у півтора раза – з 43,5% у 2021 році до 59% у 2025 році та 64% за п'ять місяців 2026 року", - повідомили в НБУ.

Водночас говорити про критичну залежність платіжного балансу від агроекспорту не зовсім коректно, оскільки під час повномасштабного вторгнення структура валютних надходжень зазнала значних змін.

Роль міжнародної допомоги та нетоварних надходжень у платіжному балансі

Зокрема, фундаментального значення набули надходження міжнародної фінансової допомоги, які дають змогу підтримувати високий рівень міжнародних резервів та компенсувати втрати експортного потенціалу внаслідок війни, пояснили в Нацбанку.

Крім того, стабільними джерелами надходження валюти залишаються експорт ІТ-послуг та грошові перекази.

Агросектор характеризується високою уразливістю до різноманітних шоків:

несприятливі погодні умови;

зниження світових цін;

логістичні проблеми;

різноманітні торговельні обмеження з боку країн ОТП.

Проте НБУ постійно моніторить такі ризики і закладає їх у свої макроекономічні прогнози. Поточний рівень валових міжнародних резервів є високим, що дає змогу нівелювати тимчасові коливання надходжень експортної виручки та забезпечувати зовнішню стійкість України.

Агропродукція й надалі залишається основою українського експорту. У 2025 році аграрії продали товарів на суму 22,6 млрд доларів. ЄС залишається нашим головним партнером, але його домінування поступово тане, географія продажів поступово диверсифікується.

Нагадаємо, прямі збитки українського сільського господарства внаслідок повномасштабної війни вже сягнули близько 11 млрд доларів. Водночас фактичні втрати галузі є значно більшими через недоотримані доходи та інші непрямі наслідки війни.