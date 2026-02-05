Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Агроекспорт України торік перевищив $22 млрд: географія постачання та хто купує найбільше

кукурудза, експорт кукурудзи, прапор України
Україна відкриває нові ринки для агроекспорту. / Shutterstock

Агропродукція й надалі залишається основою українського експорту. У 2025 році аграрії продали товарів на суму 22,6 млрд доларів. ЄС залишається нашим головним партнером, але його домінування поступово тане, географія продажів поступово диверсифікується.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, якщо раніше понад половина продукції йшла до ЄС, то зараз ця частка становить 47,5%. Головна причина — повернення квот на торгівлю з Євросоюзом у червні 2025 року. Це обмеження діятиме і протягом 2026 року. Як результат, валютна виручка від експорту до ЄС скоротилася на 2,1 млрд доларів.

Хто купує найбільше?

За даними відомства, у 2025 році агроекспорт України був розподілений наступним чином:

  • 10,7 млрд доларів – ЄС;
  • 4,4 млрд доларів – Близький Схід; 
  • 2,8 млрд доларів – країни Африки; 
  • 1,7 млрд доларів – Південно-Східна Азія.

Найбільшими окремими ринками збуту залишаються Єгипет, Нідерланди, Італія, Іспанія, Польща та Туреччина.

Нові горизонти

Україна успішно переорієнтовується на ринки Близького Сходу, Північної Африки та Південно-Східної Азії. Серед ключових напрямків – Індія, Китай, Південна Корея, Індонезія, Бангладеш і В’єтнам, а також країни субсахарської Африки та Центральної Азії. Ці ринки мають свої особливості: вимоги до продукції там часто м’якші, ніж у Євросоюзі, проте ціни можуть суттєво коливатися.

Нагадаємо, за підсумками січня 2026 року обсяги поставок продукції АПК на зовнішні ринки склали 5,0 млн тонн. Порівняно з груднем спостерігається мінімальне зниження експорту — на 0,8%.

Автор:
Тетяна Ковальчук