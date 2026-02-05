Агроекспорт України торік перевищив $22 млрд: географія постачання та хто купує найбільше

Агропродукція й надалі залишається основою українського експорту. У 2025 році аграрії продали товарів на суму 22,6 млрд доларів. ЄС залишається нашим головним партнером, але його домінування поступово тане, географія продажів поступово диверсифікується.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, якщо раніше понад половина продукції йшла до ЄС, то зараз ця частка становить 47,5%. Головна причина — повернення квот на торгівлю з Євросоюзом у червні 2025 року. Це обмеження діятиме і протягом 2026 року. Як результат, валютна виручка від експорту до ЄС скоротилася на 2,1 млрд доларів.

Хто купує найбільше?

За даними відомства, у 2025 році агроекспорт України був розподілений наступним чином:

10,7 млрд доларів – ЄС;



4,4 млрд доларів – Близький Схід;

2,8 млрд доларів – країни Африки;

1,7 млрд доларів – Південно-Східна Азія.

Найбільшими окремими ринками збуту залишаються Єгипет, Нідерланди, Італія, Іспанія, Польща та Туреччина.

Нові горизонти

Україна успішно переорієнтовується на ринки Близького Сходу, Північної Африки та Південно-Східної Азії. Серед ключових напрямків – Індія, Китай, Південна Корея, Індонезія, Бангладеш і В’єтнам, а також країни субсахарської Африки та Центральної Азії. Ці ринки мають свої особливості: вимоги до продукції там часто м’якші, ніж у Євросоюзі, проте ціни можуть суттєво коливатися.

Нагадаємо, за підсумками січня 2026 року обсяги поставок продукції АПК на зовнішні ринки склали 5,0 млн тонн. Порівняно з груднем спостерігається мінімальне зниження експорту — на 0,8%.