Найбільший виробник одягу в Росії переїхав до Дубая

Компанія Gloria Jeans, найбільший виробник та продавець одягу в Росії, перевела головний офіс із Москви до Дубая.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Представник компанії підтвердив цю інформацію, зазначивши, що таке рішення ухвалив власник бізнесу Володимир Мельников.

"Було вирішено, що це ефективніше з точки зору управління виробництвом, закупівлею матеріалів", - пояснив він.

Наразі офіс у Москві функціонує як регіональний для підтримки торгівлі в Росії.

В офісі Gloria Jeans у Дубаях зараз працюють 100–120 співробітників, включно з усією управлінською командою.

"Повністю відмовившись від виробництва в Росії компанії зручніше керувати виробничими процесами на контрактних підприємствах з Дубая", - каже керуючий партнер консалтингової компанії Retaility Дмитро Токарєв.

Gloria Jeans позбавляється всіх своїх фабрик в РФ

Gloria Jeans вже продала сім виробництв у Ростовській та Волгоградській області, а також у Кабардино-Балкарії. Наприкінці березня цього року Gloria Jeans зупинила останні дві фабрики в Ростовській області.

Крім згортання виробництв, Gloria Jeans за неповні два роки ліквідувала щонайменше 100 магазинів. У 2026-му ритейлер планує зупинити роботу ще 150 торгових точок.