Банк "Південний" продовжує зростати в ключових бізнес-напрямах у першому півріччі 2026 року

Банк "Південний" у першому півріччі 2026 року продемонстрував темпи зростання, що перевищують середньоринкові, у ключових напрямах діяльності: кредитуванні бізнесу, залученні коштів фізичних осіб та корпоративних клієнтів, валютних операціях.

За підсумками першого півріччя 2026 року "Південний":

збільшив кредитний портфель бізнесу на 19%, до 36,9 млрд грн, тоді як середній темп зростання банківської системи становив 12%;

наростив кошти корпоративних клієнтів на 6%, до 47,8 млрд грн, тоді як загалом на ринку цей сегмент скоротився на 3%;

збільшив депозитний портфель фізичних осіб на 13%, до 23,3 млрд грн, проти 9% зростання в середньому на ринку;

продемонстрував високу динаміку у сфері валютних операцій: обсяг безготівкової купівлі та продажу іноземної валюти корпоративними клієнтами зріс на 39%, до 5,2 млрд дол. США, що більш ніж удвічі перевищує середньоринковий темп зростання (19%).

Окремим досягненням став новий рекорд у червні 2026 року – обсяг форекс-операцій корпоративних клієнтів банку вперше перевищив 1 млрд дол. США за один місяць.

"Для нас такий обсяг форекс-операцій – це результат багаторічного розвитку експертизи та індивідуального підходу до обслуговування експортно-імпортних контрактів. Нам приємно відмічати, що все більше клієнтів обирають "Південний" партнером для своєї міжнародної діяльності. Зокрема, зараз ми активно працюємо з виробниками оборонної галузі та забезпечуємо для них повний цикл валютного обслуговування", – зазначив Максим Цимбал, перший заступник голови правління банку "Південний".

Перше півріччя підтвердило стале зростання основних напрямів бізнесу банку. "Південний" продовжив зміцнювати свої позиції на ринку, зберігаючи високий рівень операційної ефективності.

Довідково

Банк "Південний" – один із найбільших банків України з приватним українським капіталом. Уже понад 30 років банк є фінансовим партнером для корпоративного бізнесу та приватних клієнтів. "Південний" входить до трійки найбільших банків із приватним українським капіталом за розміром активів і вісім років поспіль належить до категорії системно важливих банків України за визначенням Національного банку України.

АБ "Південний". Ліцензія НБУ №65 від 07.10.2011. Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі банків №218 від 03.12.1993