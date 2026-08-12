Мінагро різко знизило мінімальні експортні ціни на зерно: скільки коштують пшениця та кукурудза у серпні

Міністерство аграрної політики та продовольства України переглянуло мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції на серпень 2026 року. Для ключових зернових культур індикативи помітно знизилися.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у наказі Мінагрополітики №381 від 10 серпня.

Як змінилися мінімальні ціни

Пшениця: мінімальна ціна на базисі CPT впала на $58/т — до $122/т (проти $180/т у липні). На умовах FOB і CIF поріг знизився на $57/т і становить $132/т (у липні — $189/т).

мінімальна ціна на базисі впала на $58/т — до (проти $180/т у липні). На умовах поріг знизився на $57/т і становить (у липні — $189/т). Кукурудза: ціна на базисі CPT зменшилася на $50/т — до $119/т (було $169/т). На базисах FOB і CIF вартість скоригували на $39/т униз — до $144/т (у липні — $183/т).

ціна на базисі зменшилася на $50/т — до (було $169/т). На базисах вартість скоригували на $39/т униз — до (у липні — $183/т). Ріпак: на базисі CPT мінімальну планку навпаки підвищили на $25/т — до $345/т (у липні фіксували $320/т). Водночас для умов FOB і CIF ціну відчутно зменшили — на $101/т, до $361/т (проти $462/т місяцем раніше).

Встановлені індикативні ціни будуть обов'язковими для застосування протягом серпня під час експорту пшениці та суміші пшениці й жита (меслин), ячменю, кукурудзи, жита, вівса, соєвих бобів, насіння соняшнику та ріпаку.

Також регулювання поширюється на соняшникову, соєву і ріпакову олію, макуху, мед та горіхи.

Нагадаємо, уряд скоригував мінімальні експортні ціни на сільгосппродукцію з урахуванням вартості логістики до європейських портів (наприклад, доставка до Констанци сягає близько $170 за тонну).

Також у Мінагрополітики оцінюють потенціал альтернативних експортних маршрутів через країни ЄС у 3 млн тонн на рік. Таке зерно прямує виключно транзитом до третіх країн, зокрема до Алжиру, Індонезії та Південної Кореї.

Раніше Кабмін змінив умови кредитування аграріїв за програмою "5-7-9%", знизивши ставку на фінансування оборотного капіталу до 10% та знявши обмеження щодо використання суми кредиту.