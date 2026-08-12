Минагро резко снизило минимальные экспортные цены на зерно: сколько стоят пшеница и кукуруза в августе

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины пересмотрело минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды агропродукции на август 2026 года. Для ключевых зерновых культур индикативы заметно снизились.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в приказе Минагрополитики №381 от 10 августа.

Как изменились минимальные цены

Пшеница: минимальная цена на базисе CPT упала на $58/т – до $122/т (против $180/т в июле). На условиях FOB и CIF порог снизился на $57/т и составил $132/т (в июле — $189/т).

минимальная цена на базисе упала на $58/т – до (против $180/т в июле). На условиях порог снизился на $57/т и составил (в июле — $189/т). Кукуруза: цена на базисе CPT уменьшилась на $50/т – до $119/т (было $169/т). На базисах FOB и CIF стоимость скорректировались на $39/т вниз — до $144/т (в июле — $183/т).

цена на базисе уменьшилась на $50/т – до (было $169/т). На базисах стоимость скорректировались на $39/т вниз — до (в июле — $183/т). Рапс: на базисе CPT минимальную планку наоборот повысили на $25/т – до $345/т (в июле фиксировали $320/т). В то же время для условий FOB и CIF цену ощутимо снизили — на $101/т, до $361/т (против $462/т месяцем ранее).

Установленные индикативные цены будут обязательными для применения в течение августа при экспорте пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, ржи, овса, соевых бобов, семян подсолнечника и рапса.

Также регулировка распространяется на подсолнечное, соевое и рапсовое масло, жмых, мед и орехи.

Напомним, правительство скорректировало минимальные экспортные цены на сельхозпродукцию с учетом стоимости логистики в европейские порты (например, доставка в Констанцу достигает около $170 за тонну).

Также в Минагрополитики оценивают потенциал альтернативных экспортных маршрутов через страны ЕС в 3 млн. тонн в год. Такое зерно следует исключительно транзитом в третьи страны, в частности в Алжир, Индонезию и Южную Корею.

Ранее Кабмин изменил условия кредитования аграриев по программе "5-7-9%", снизив ставку на финансирование оборотного капитала до 10% и сняв ограничения по использованию суммы кредита.