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Кабмин изменил условия кредитования аграриев по программе "5-7-9%"

жатва
Кабмин изменил условия кредитования аграриев / Unsplash

Кабинет министров изменил условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для агропроизводителей: ставку по кредитам на финансирование оборотного капитала снизили с 15% до 10% годовых, а ограничения на использование для этих целей только 20% от суммы кредита.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия.

Теперь агропроизводители смогут направлять кредитные средства на закупку семян, удобрений, горючего, оплату аренды и другие текущие производственные расходы без предварительного ограничения в 20%.

При этом общий лимит кредитования по программе не меняется.

Разницу между рыночной ставкой и ставкой 10%, которую будет платить заемщик, будет компенсировать государство.

В министерстве объяснили изменения потребностью аграриев в большем объеме оборотных средств из-за усложнения логистики, блокады черноморских портов, замедления экспорта и задержки поступления выручки.

Кроме того, аграрии получат 80 млрд грн льготных кредитов через российскую блокаду моря.

Автор:
Татьяна Гойденко

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