Золото восстанавливается после спада: что происходит с ценами на драгоценные металлы

Цена на золото стабилизировалась выше отметки в 4300 долларов за унцию. Инвесторы активно анализируют неожиданное сокращение рынка труда США, существенно развеявшее опасения относительно дальнейшего повышения процентных ставок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Слитки торговались около 4355 долларов за унцию, удерживаясь выше 50-дневной скользящей средней после скачка более чем на 7% на прошлой неделе, что стало самым стремительным ростом с конца января.

Июльские данные показали сокращение рабочих мест американскими работодателями и пересмотр показателей найма за предыдущие два месяца в сторону понижения.

В то же время, золото снова превысило ключевой порог поддержки в 4000 долларов за унцию благодаря активизации покупателей. Положительную динамику подкрепляет и Китай: местные ETF увеличили приток средств, а Народный банк страны уже 21 месяц подряд пополняет свои золотые резервы.

Несмотря на недавний рост, стоимость металла остается почти на пятую часть ниже уровня, фиксировавшегося до начала войны с Ираном. Напряженность в регионе остается высокой, ведь соглашения по открытию Ормузского пролива до сих пор не достигнуты, а нападения на нефтеперерабатывающую инфраструктуру возобновляют давление на рынок энергоносителей.

На торгах в Сингапуре спотовая цена на золото выросла на 0,2% - до 4350,84 доллара за унцию. Серебро прибавило в цене 1%, поднявшись до 64,15 доллара, платина подорожала на 0,1%, а палладий потерял 0,7%.

Напомним, 6 августа цена на золото поднялась до семинедельного максимума. Рост продолжается четвертую сессию подряд, поскольку надежды на возобновление судоходства в Ормужском проливе ослабили опасения по поводу инфляции и высоких процентных ставок.