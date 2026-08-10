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$6,4 млрд инвестиций: Sony и TSMC построят завод сенсоров для роботов и авто
Японская корпорация Sony Group и тайваньский полупроводниковый гигант TSMC ведут переговоры о совместных инвестициях в объеме 1 трлн иен (около $6,4 млрд) в строительство завода по производству сенсоров изображения в Японии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.
Проект будет реализован в префектуре Кумамото на юге страны. Партнеры рассчитывают начать серийное производство сенсоров уже в 2029 году.
В рамках совместного предприятия контрольный пакет акций будет принадлежать чиповому подразделению Sony — Sony Semiconductor Solutions, тогда как правительство Японии рассматривает возможность финансовой поддержки проекта.
Ориентир на робототехнику и автопилотируемый транспорт
Совместное предприятие сосредоточится на удовлетворении растущего спроса на сенсоры для роботов с искусственным интеллектом и автономными автомобилями.
Для Sony это соглашение является частью стратегии сохранения лидерства на рынке сенсоров изображения при уменьшении собственных капитальных затрат и перераспределения ресурсов на интеллектуальную собственность – музыкальные права, кино и видеоигры.
Sony остается ведущим поставщиком сенсоров для Apple, Huawei и Samsung, однако сейчас активно расширяет присутствие в автомобильном секторе и робототехнике.
Для TSMC эта партнерская программа гарантирует стабильную загрузку мощностей и укрепляет присутствие компании в Японии.
Напомним, в обмен на понижение пошлин TSMC инвестирует 265 миллиардов долларов в производство чипов в США, перенося критические технологические мощности на американский континент.