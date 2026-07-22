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Sony и Mitsubishi создают совместную ИИ-компанию для автоматизации заводов

Mitsubishi
Sony и Mitsubishi создали совместную ИИ-компанию для автоматизации заводов

Японские корпорации Mitsubishi Electric Corp. и Sony Group Corp. объявили о создании совместного предприятия по оказанию услуг по автоматизации фабрик и заводов. Новая компания объединит опыт обоих производителей в области искусственного интеллекта и сенсоров изображения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Новая компания под названием Advanced Vision Solutions приступит к работе в октябре 2026 года. В ней Mitsubishi будет содержать 60% акций, а Sony – 40%.

Развитие "физического ИИ" и выход на рынок автоматизации

Партнерство позволит Mitsubishi использовать передовые технологии сенсоров Sony для укрепления позиций на рынке автоматизации. Там компания конкурирует с японскими производителями Fanuc, Omron и Yaskawa Electric, а также глобальными гигантами Siemens и Rockwell Automation.

Для Sony соглашение является возможностью диверсифицировать клиентскую базу своего подразделения сенсоров из-за замедления спроса со стороны производителей смартфонов. Компания планирует продвигать на рынке интеллектуальные сенсоры изображения (Intelligent Vision Sensors) вместе с платформой анализа изображений Aitrios.

Создание совместного предприятия произошло через неделю после того, как генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг призвал японские компании активно приобщаться к развитию "физического ИИ", чтобы не потерять конкурентоспособность.

Напомним, японский автопроизводитель Nissan Motor объявил о стратегическом решении оснастить 90 процентов своих будущих моделей системами автономного вождения на основе искусственного интеллекта. Компания рассчитывает, что этот шаг поможет возобновить продажи и достичь показателя в миллион реализованных автомобилей в США и Китае ежегодно.

В то же время, компания Google начнет внедрять своего ИИ-ассистента Gemini в автомобилях с системой Google built-in. Обновление позволит водителям управлять навигацией, сообщениями, мультимедиа и функциями авто с помощью голосовых команд.

Автор:
Максим Кольц