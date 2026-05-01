Google интегрирует Gemini в автомобили: ШИ-ассистент будет управлять навигацией и сообщениями

Интеграция Gemini в авто позволит управлять навигацией, медиа и системами автомобиля голосом / Google (блог)

Google начнет внедрять своего ИИ ассистента Gemini в автомобилях с системой Google built-in. Обновление позволит водителям управлять навигацией, сообщениями, мультимедиа и функциями автоголосовых команд.

Сначала Gemini заработает на английском языке в США. В дальнейшем компания планирует расширить географию и добавить поддержку другим языкам.

В транспорте Gemini сможет выполнять широкий спектр задач:

  • помогать с навигацией через Google Maps
  • находить заправки, кафе и другие локации вдоль маршрута
  • информировать о пробках и дорожных событиях

Отдельно ИИ позволит водителям голосом сообщать об авариях или препятствиях на дороге, делая данные доступными другим пользователям.

Gemini также будет работать с сообщениями: он сможет зачитывать SMS, коротко их суммировать и формировать ответы с учетом контекста. В области мультимедиа ассистент будет помогать включать музыку, радиостанции и плейлисты по голосовым командам.

Для электромобилей система будет показывать уровень заряда батареи, прогноз запаса хода и предлагать ближайшие зарядные станции, включая места отдыха рядом.

Кроме того, Gemini сможет управлять климатом и функциями салона: например повышать температуру или включать обогрев стекла в зависимости от условий.

Активация ассистента будет осуществляться через команду Hey Google, кнопку на руле или иконку микрофона. Для работы требуется вход в аккаунт Google.

В будущем Google планирует добавить режим Gemini Live для более природного взаимодействия, а также интеграцию с Gmail, Calendar и Google Home.

Напомним, что Европейская комиссия в рамках Digital Markets Act ужесточает требования к Google и рассматривает правила, которые обязут открыть Android для посторонних ШИ-сервисов на равных условиях с Gemini.

Автор:
Лариса Крупко