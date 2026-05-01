Google інтегрує Gemini в автомобілі: ШІ-асистент керуватиме навігацією та повідомленнями

Gemini
Інтеграція Gemini в авто дозволить керувати навігацією, медіа та системами автомобіля голосом / Google (блог)

Google почне впроваджувати свого ШІ-асистента Gemini в автомобілях із системою Google built-in. Оновлення дозволить водіям керувати навігацією, повідомленнями, мультимедіа та функціями авто голосовими командами. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Google.

Спочатку Gemini запрацює англійською мовою у США. Надалі компанія планує розширити географію та додати підтримку інших мов.

У транспорті Gemini зможе виконувати широкий спектр завдань:

  • допомагати з навігацією через Google Maps
  • знаходити заправки, кафе та інші локації вздовж маршруту
  • інформувати про затори та дорожні події

Окремо ШІ дозволить водіям голосом повідомляти про аварії або перешкоди на дорозі, роблячи дані доступними для інших користувачів.

Gemini також працюватиме з повідомленнями: він зможе зачитувати SMS, коротко їх підсумовувати та формувати відповіді з урахуванням контексту. У сфері мультимедіа асистент допомагатиме вмикати музику, радіостанції та плейлисти за голосовими командами.

Для електромобілів система показуватиме рівень заряду батареї, прогноз запасу ходу та пропонуватиме найближчі зарядні станції, включно з місцями для відпочинку поруч.

Крім того, Gemini зможе керувати кліматом і функціями салону: наприклад, підвищувати температуру або вмикати обігрів скла залежно від умов.

Активація асистента здійснюватиметься через команду "Hey Google", кнопку на кермі або іконку мікрофона. Для роботи потрібен вхід у Google-акаунт.

У майбутньому Google планує додати режим Gemini Live для більш природної взаємодії, а також інтеграцію з Gmail, Calendar і Google Home.

Нагадаємо, що Європейська комісія в межах Digital Markets Act посилює вимоги до Google і розглядає правила, які зобов’яжуть відкрити Android для сторонніх ШІ-сервісів на рівних умовах із Gemini.

Автор:
Лариса Крупко