Google інтегрує Gemini в автомобілі: ШІ-асистент керуватиме навігацією та повідомленнями

Google почне впроваджувати свого ШІ-асистента Gemini в автомобілях із системою Google built-in. Оновлення дозволить водіям керувати навігацією, повідомленнями, мультимедіа та функціями авто голосовими командами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Google.

Спочатку Gemini запрацює англійською мовою у США. Надалі компанія планує розширити географію та додати підтримку інших мов.

У транспорті Gemini зможе виконувати широкий спектр завдань:

допомагати з навігацією через Google Maps

знаходити заправки, кафе та інші локації вздовж маршруту

інформувати про затори та дорожні події

Окремо ШІ дозволить водіям голосом повідомляти про аварії або перешкоди на дорозі, роблячи дані доступними для інших користувачів.

Gemini також працюватиме з повідомленнями: він зможе зачитувати SMS, коротко їх підсумовувати та формувати відповіді з урахуванням контексту. У сфері мультимедіа асистент допомагатиме вмикати музику, радіостанції та плейлисти за голосовими командами.

Для електромобілів система показуватиме рівень заряду батареї, прогноз запасу ходу та пропонуватиме найближчі зарядні станції, включно з місцями для відпочинку поруч.

Крім того, Gemini зможе керувати кліматом і функціями салону: наприклад, підвищувати температуру або вмикати обігрів скла залежно від умов.

Активація асистента здійснюватиметься через команду "Hey Google", кнопку на кермі або іконку мікрофона. Для роботи потрібен вхід у Google-акаунт.

У майбутньому Google планує додати режим Gemini Live для більш природної взаємодії, а також інтеграцію з Gmail, Calendar і Google Home.

Нагадаємо, що Європейська комісія в межах Digital Markets Act посилює вимоги до Google і розглядає правила, які зобов’яжуть відкрити Android для сторонніх ШІ-сервісів на рівних умовах із Gemini.