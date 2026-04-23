Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Gemini більше не ексклюзив: ЄС вимагає від Google відкрити Android для інших ШІ

Єврокомісія вимагає прибрати привілеї для Gemini / Depositphotos

Компанія Google опинилася під посиленим тиском з боку європейських регуляторів через монопольне становище свого штучного інтелекту Gemini на платформі Android. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Повідомляється, що Брюссель готує офіційні вимоги до підрозділу Alphabet, які мають змусити техгіганта надати конкурентам, таким як ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, ідентичний рівень доступу до функцій операційної системи.

На думку наглядових органів ЄС, поточна закритість системи порушує принципи справедливої конкуренції та обмежує вибір користувачів.

Боротьба за рівний доступ 

Основна претензія Єврокомісії полягає в тому, що Gemini має ексклюзивний доступ до глибокої інтеграції з додатками та системними інструментами Android.

Регулятори планують зобов'язати Google забезпечити стороннім ШІ-помічникам можливість працювати через голосову активацію та інтегруватися з іншим програмним забезпеченням на тому ж рівні ефективності, що й власний сервіс компанії. 

Ризики безпеки 

Компанія Google уже висловила занепокоєння, що подібні вимоги можуть поставити під загрозу конфіденційність та безпеку даних користувачів Android. У Маунтін-В'ю стверджують, що надання глибокого системного доступу стороннім розробникам послабить захисні механізми платформи.

Ситуація також набуває політичного забарвлення: Білий дім під керівництвом Дональда Трампа розкритикував дії ЄС, назвавши їх "несправедливою атакою" на американський бізнес.

У разі відмови виконати вимоги Google загрожують нові багатомільярдні штрафи, які доповнять уже існуючі стягнення на суму майже 9,5 мільярда євро.

Нагадаємо, згідно з дослідженнями, 85% українців уже користуються штучним інтелектом, хоча лише 6% готові платити за преміумфункції. При цьому ChatGPT та Gemini залишаються найбільш впізнаваними платформами на вітчизняному ринку, значно випереджаючи конкурентів за кількістю активних користувачів.

Автор:
Тетяна Бесараб