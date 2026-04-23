Gemini більше не ексклюзив: ЄС вимагає від Google відкрити Android для інших ШІ

Компанія Google опинилася під посиленим тиском з боку європейських регуляторів через монопольне становище свого штучного інтелекту Gemini на платформі Android.

Повідомляється, що Брюссель готує офіційні вимоги до підрозділу Alphabet, які мають змусити техгіганта надати конкурентам, таким як ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, ідентичний рівень доступу до функцій операційної системи.

На думку наглядових органів ЄС, поточна закритість системи порушує принципи справедливої конкуренції та обмежує вибір користувачів.

Боротьба за рівний доступ

Основна претензія Єврокомісії полягає в тому, що Gemini має ексклюзивний доступ до глибокої інтеграції з додатками та системними інструментами Android.

Регулятори планують зобов'язати Google забезпечити стороннім ШІ-помічникам можливість працювати через голосову активацію та інтегруватися з іншим програмним забезпеченням на тому ж рівні ефективності, що й власний сервіс компанії.

Ризики безпеки

Компанія Google уже висловила занепокоєння, що подібні вимоги можуть поставити під загрозу конфіденційність та безпеку даних користувачів Android. У Маунтін-В'ю стверджують, що надання глибокого системного доступу стороннім розробникам послабить захисні механізми платформи.

Ситуація також набуває політичного забарвлення: Білий дім під керівництвом Дональда Трампа розкритикував дії ЄС, назвавши їх "несправедливою атакою" на американський бізнес.

У разі відмови виконати вимоги Google загрожують нові багатомільярдні штрафи, які доповнять уже існуючі стягнення на суму майже 9,5 мільярда євро.

Нагадаємо, згідно з дослідженнями, 85% українців уже користуються штучним інтелектом, хоча лише 6% готові платити за преміумфункції. При цьому ChatGPT та Gemini залишаються найбільш впізнаваними платформами на вітчизняному ринку, значно випереджаючи конкурентів за кількістю активних користувачів.