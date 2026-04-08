Після судових позовів: Google впроваджує в Gemini інструменти для підтримки психічного здоров'я
Компанія Google оголосила про запуск нових функцій безпеки для свого чатбота Gemini. Рішення було прийняте на тлі низки судових позовів проти розробників ШІ (зокрема Google та OpenAI), у яких технології звинувачують у завданні шкоди психічному стану користувачів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.
Оновлення спрямоване на запобігання кризовим ситуаціям та боротьбу з дезінформацією.
Нові заходи безпеки та "модулі допомоги"
Google впроваджує низку інтерфейсних та алгоритмічних змін, щоб зробити взаємодію з ШІ безпечнішою:
- Гарячі лінії допомоги: якщо розмова вказує на потенційну кризу (ризик самогубства чи самоушкодження), Gemini автоматично виводитиме інтерфейс із прямим посиланням на служби підтримки.
- Модуль "Допомога поруч": для чатів, що стосуються ментального здоров'я, додано спеціальний інформаційний блок та змінено дизайн відповідей, щоб не заохочувати деструктивну поведінку.
- Розмежування фактів і переконань: Google навчила Gemini не підтверджувати хибні переконання користувачів. Чатбот має м'яко відрізняти суб'єктивний досвід людини від об'єктивних фактів.
- Фінансова підтримка: компанія виділяє $30 мільйонів протягом наступних трьох років на підтримку глобальних служб допомоги в кризових ситуаціях.
Судовий контекст
Потреба в посиленні безпеки загострилася після трагічного випадку у Флориді. У березні родина 36-річного чоловіка подала до суду на Google, стверджуючи, що чотириденне спілкування з Gemini призвело до "коучингу самогубства". Хоча бот неодноразово направляв користувача на гарячу лінію, компанія визнала необхідність удосконалення запобіжних механізмів.
Нагадаємо, згідно з дослідженнями, 85% українців уже користуються штучним інтелектом, хоча лише 6% готові платити за преміумфункції. При цьому ChatGPT та Gemini залишаються найбільш впізнаваними платформами на вітчизняному ринку, значно випереджаючи конкурентів за кількістю активних користувачів.