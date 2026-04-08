Після судових позовів: Google впроваджує в Gemini інструменти для підтримки психічного здоров'я

Google впроваджує в Gemini інструменти для підтримки психічного здоров'я / Depositphotos

Компанія Google оголосила про запуск нових функцій безпеки для свого чатбота Gemini. Рішення було прийняте на тлі низки судових позовів проти розробників ШІ (зокрема Google та OpenAI), у яких технології звинувачують у завданні шкоди психічному стану користувачів.

Оновлення спрямоване на запобігання кризовим ситуаціям та боротьбу з дезінформацією.

Нові заходи безпеки та "модулі допомоги"

Google впроваджує низку інтерфейсних та алгоритмічних змін, щоб зробити взаємодію з ШІ безпечнішою:

  • Гарячі лінії допомоги: якщо розмова вказує на потенційну кризу (ризик самогубства чи самоушкодження), Gemini автоматично виводитиме інтерфейс із прямим посиланням на служби підтримки.
  • Модуль "Допомога поруч": для чатів, що стосуються ментального здоров'я, додано спеціальний інформаційний блок та змінено дизайн відповідей, щоб не заохочувати деструктивну поведінку.
  • Розмежування фактів і переконань: Google навчила Gemini не підтверджувати хибні переконання користувачів. Чатбот має м'яко відрізняти суб'єктивний досвід людини від об'єктивних фактів.
  • Фінансова підтримка: компанія виділяє $30 мільйонів протягом наступних трьох років на підтримку глобальних служб допомоги в кризових ситуаціях.

Судовий контекст

Потреба в посиленні безпеки загострилася після трагічного випадку у Флориді. У березні родина 36-річного чоловіка подала до суду на Google, стверджуючи, що чотириденне спілкування з Gemini призвело до "коучингу самогубства". Хоча бот неодноразово направляв користувача на гарячу лінію, компанія визнала необхідність удосконалення запобіжних механізмів.

Нагадаємо, згідно з дослідженнями, 85% українців уже користуються штучним інтелектом, хоча лише 6% готові платити за преміумфункції. При цьому ChatGPT та Gemini залишаються найбільш впізнаваними платформами на вітчизняному ринку, значно випереджаючи конкурентів за кількістю активних користувачів.

Максим Кольц