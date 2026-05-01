4,4 тисячі ФОПів в Україні досі користуються російськими поштовими сервісами

4,4 тисячі ФОПів вказали при реєстрації поштові адреси на російських доменах. Це 0,5% від загальної кількості активних підприємців, які вказали пошту. Найпопулярніший серед них – mail. ru (2,6 тисячі користувачів). Водночас понад 626 тисяч ФОПів використовують gmail.com та ще понад 161 тисячу — ukr.net.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що 4 389 підприємців використовують російські поштові сервіси станом на середину квітня 2026 року. Це 0,5% від загальної кількості активних ФОПів в Україні, які вказали пошту.

2 628 підприємців користуються mail.ru, ще 472 ФОПи вказали при реєстрації rambler.ru та 424 використовують поштові скриньки з доменом yandex.ru.

Найпопулярніші поштові сервіси серед підприємців

Водночас переважна більшість українських підприємців використовують міжнародні та українські популярні поштові сервіси. Так, майже 73% вказали при реєстрації поштову адресу з доменом gmail.com — 626 тисяч. Друге місце впевнено тримає український ukr.net — 161,1 тисячі ФОПів. Серед популярних також icloud.com (14 731), i.ua (11 769) та meta.ua (5 985).

Як давно заблоковано mail. ru

Рішення про заборону використання російських соцмереж, ресурсів та низки поштових сервісів ухвалив ще п'ятий президент Петро Порошенко. Спочатку указ, який він підписав 15 травня 2017 року, діяв три роки. 15 травня 2020 року заборону продовжив президент Володимир Зеленський.

Крім mail.ru, в Україні заблоковано російську соціальні мережі "Вконтакте", "Однокласники" Kaspersky Lab, Dr. Web, всі ресурси "Яндекса", але частина українців продовжила використовувати ресурси за допомогою VPN та інших способів обійти блокування.

Попри повномасштабну війну, значна частина українців продовжує використовувати програмне забезпечення російського походження. У 2025 році близько 75% українських користувачів все ще працюють із таким софтом, що становить серйозну загрозу кібербезпеці. Найпопулярнішою залишається програма 1С, а також понад 40 інших.