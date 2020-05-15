Зеленский продлил запрет в Украине российских соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.

Соответствующий указ № 184/2020 опубликован на сайте главы государства 14 мая.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)"", — говорится в документе.

Решение предусматривает, в частности, запрет российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".

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Указ вступает в силу с дня его опубликования.

Контроль за выполнением решение возложен на секретаря СНБО.

Напомним, 15 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО, согласно которому интернет-провайдеры должны заблокировать на 3 года доступ к веб-ресурсам интернет-компаний ВКонтакте, Одноклассники, "Mail.ru", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Dr.Web", официального дистрибьютора "1С" и других.

Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще посещать запрещенные российские сайты с мобильных устройств.

Сейчас месячный охват "Вконтакте" с мобильных устройств — 9% и 22% на десктопах. У "Яндекса" — 10% на мобильных устройствах и 21% на десктопах. "Одноклассники" — 11% на мобильных устройствах и 15% на десктопах.