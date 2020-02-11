Украинцы стали чаще посещать запрещенные в Украине сайты со смартфона

Украинцы стали чаще посещать запрещенные российские сайты с мобильных устройств. Об этом во вторник, 11 февраля заявил глава Комитета Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) по вопросам прав человека и свободы слова Максим Тульев во время пресс-конференции посвященной международному дню безопасного интернета.

"Посещаемость ресурсов с мобильных устройств выросла с 3-5% до 10%. Сейчас месячный охват Вконтакте с мобильных устройств — 9%. 22% на десктопах. У Яндекса — 10% на мобильных устройствах, 21% на десктопах. Одноклассники — 11% на мобильных устройствах и 15% на десктопах", — заявил Максим Тульев.

При этом, по его словам, общая посещаемость запрещенных ресурсов упала. До блокировки она была на уровне 65%. Сразу после запрета упала до 30%. Сейчас держится в районе 25% и продолжает плавно падать.

После блокировки российских ресурсов многие украинские пользователи перешли в социальные сети Facebook и Instagram.

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Недавно актуальную статистику по украинской аудитории Facebook и Instagram публиковал руководитель Telegram-канала Digital masons Евгений Зингер.

По его данным за последние 6-7 месяцев аудитория Facebook выросла на 2 млн — до 14 млн украинских пользователей. Рост показали все возрастные категории, начиная с 25 лет. Instagram тоже вырос почти на 2 млн украинцев — и теперь его месячная аудитория — 11,7 млн. Наибольший рост наблюдается в категориях 18-24 и 25-34.

Напомним, что 15 мая 2017 президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 28 апреля 2017, в котором говорилось о том, что интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к веб-ресурсам интернет-компаний ВКонтакте, Одноклассники, "Mail.ru", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Dr.Web", официального дистрибьютора "1С" и других.

Также Delo.ua сообщало, что эксперты не рекомендуют пользоваться государственным приложением "Дія" из-за его уязвимости.