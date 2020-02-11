Эксперт Интернет ассоциации Украины не рекомендует пользоваться приложением "Дія"

Приложение государственных услуг "Дія" небезопасно использовать, так как у него есть доступ к персональным данным на смартфоне. Так считает глава комитета Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) по вопросам прав человека и свободы слова Максим Тульев.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту Delo.ua.

"Мы живем в стране, где не доверяют правительству. Поэтому я бы не доверял и этому приложению. Кроме того, что уже заявлено, оно еще и в состоянии получать доступ к данным на смартфоне. В том числе, это и контакты, переписка и т. д.", — заявил Максим Тульев.

Такой доступ к критичным данным угрожает их конфиденциальности. По мнению эксперта, существует ненулевая опасность, что они могут попасть к лицам, для которых они не предназначались.

"Если вдруг меня вынудят пользоваться этой программой, я буду ею пользоваться на отдельном телефоне. На основном своем телефоне пользоваться ею небезопасно", — добавил он.

Максим Тульев (крайний справа) на пресс-конференции в УНИАН. Фото: Артур Зайонц/Delo.ua

По данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова, за 4 дня с момента презентации приложения (с 6 по 10 февраля), приложение "Дія" загрузило уже более миллиона пользователей. Сейчас в приложении доступны только водительские удостоверения. Но впоследствии разработчики обещают добавлять и другие опции.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина стала третьей страной в мире, которая запустила у себя подобный сервис. По замыслу правительства, "Дія" должна стать государством в смартфоне.

Однако, после запуска "Дії", в экспертной среде стали высказывать опасения, что данные, которые попали в мобильное государственное приложение, находятся под угрозой. Были озвучены претензии по поводу того, что программный код не был открыт для общественности для анализа и поиска ошибок. Также были высказаны претензии к лицензионному соглашению.