В Кабмине сообщили, продлят ли запрет на российские сайты в Украине

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский намерен инициировать продление запрета российских социальных сетей и средств массовой информации в Украине.
"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии. Будем инициировать. Обязательно", — сказал Бородянский в интервью "РБК-Украина"
Также, по словам Бородянского, министерство не намерено инициировать пересмотр языковых квот или пересмотр закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще посещать запрещенные российские сайты с мобильных устройств. Сейчас месячный охват "Вконтакте" с мобильных устройств — 9% и 22% на десктопах. У "Яндекса" — 10% на мобильных устройствах и 21% на десктопах. "Одноклассники" — 11% на мобильных устройствах и 15% на десктопах.
Напомним, 15 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО, согласно которому интернет-провайдеры должны заблокировать на 3 года доступ к веб-ресурсам интернет-компаний ВКонтакте, Одноклассники, "Mail.ru", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Dr.Web", официального дистрибьютора "1С" и других.