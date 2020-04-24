СНБО собирается продлить блокировку российских соцсетей

Вопрос применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" находится на контроле президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Совета обороны и национальной безопасности (СНБО).

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"С целью применения ограничительных мер (санкций) и подготовки заседания Совета секретарь СНБО Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет министров, Национальный банк Украины и Службу безопасности Украины с просьбой предоставить предложения по этому вопросу", — говорится в сообщении.

На основании предоставленных субъектами представления предложений подготовлен проект решения СНБО.

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"Проектом решения СНБО Украины предусматривается применение санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и других", — отмечается в сообщении.

В СНБО уточнили, что указанный вопрос будет вынесен на заседание СНБО, которое состоится в ближайшее время.

Напомним, 15 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО, согласно которому интернет-провайдеры должны заблокировать на 3 года доступ к веб-ресурсам интернет-компаний ВКонтакте, Одноклассники, "Mail.ru", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Dr.Web", официального дистрибьютора "1С" и других.

Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще посещать запрещенные российские сайты с мобильных устройств.

Сейчас месячный охват "Вконтакте" с мобильных устройств — 9% и 22% на десктопах. У "Яндекса" — 10% на мобильных устройствах и 21% на десктопах. "Одноклассники" — 11% на мобильных устройствах и 15% на десктопах.