СБУ требует на три года продолжить запрет на российские соцсети

Служба безопасности Украины (СБУ) предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. Соответствующие предложения глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, киберспециалисты СБУ проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза, что значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

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"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно — сохраним безопасность государства в целом", — заявил Баканов.

Всего в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте". С начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп.

Кроме этого, специалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников.

По оценкам СБУ, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Напомним, 15 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО, согласно которому интернет-провайдеры должны заблокировать на 3 года доступ к веб-ресурсам интернет-компаний ВКонтакте, Одноклассники, "Mail.ru", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Dr.Web", официального дистрибьютора "1С" и других.

Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще посещать запрещенные российские сайты с мобильных устройств. Сейчас месячный охват "Вконтакте" с мобильных устройств — 9% и 22% на десктопах. У "Яндекса" — 10% на мобильных устройствах и 21% на десктопах. "Одноклассники" — 11% на мобильных устройствах и 15% на десктопах.