Митниця перевищила план і спрямувала до бюджету майже 74 мільярди гривень за місяць

У квітні 2026 року Державна митна служба перерахувала до бюджету України 73,9 млрд грн митних платежів.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, митники продемонстрували вражаючий приріст.

Цьогорічні надходження виявилися на 20,7 млрд грн більшими, ніж у квітні 2025 року. Таким чином, темпи зростання митних зборів у річному вимірі сягнули майже 39%.

Загалом, за перші чотири місяці 2026 року Державна митна служба вже акумулювала понад 273 млрд грн.

Нагадаємо, у березні 2026 року Державна митна служба перерахувала до бюджету України 79 млрд грн. Це на 21,4 млрд грн або 37,1% більше показника березня 2025 року. Нафтопродукти та авто принесли бюджету найбільше митних платежів.