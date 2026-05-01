Таможня превысила план и направила в бюджет почти 74 миллиарда гривен в месяц

таможня
Гостаможслужба обеспечила 74 млрд грн в апреле / Государственная таможенная служба Украины

В апреле 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет Украины 73,9 млрд грн таможенных платежей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, таможенники продемонстрировали впечатляющий прирост.

Нынешние поступления оказались на 20,7 млрд грн больше, чем в апреле 2025 года. Таким образом, темпы роста таможенных пошлин в годовом исчислении достигли почти 39%.

В целом за первые четыре месяца 2026 года Государственная таможенная служба уже аккумулировала более 273 млрд грн.

Напомним, в марте 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет Украины 79 млрд грн. Это на 21,4 млрд грн или 37,1% больше показателя марта 2025 года. Нефтепродукты и авто принесли бюджету больше таможенных платежей.

Автор:
Татьяна Бессараб