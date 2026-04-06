Таможенные поступления в марте выросли на 21 млрд грн: какие товары наполнили бюджет

В марте 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет Украины 79 млрд. грн. Это на 21,4 млрд грн или 37,1% больше показателя марта 2025 года. Нефтепродукты и авто принесли бюджету больше таможенных платежей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сопоставление основных экономических показателей указывает на положительную динамику налогооблагаемого импорта во внешнеэкономических операциях.

Динамика импорта

Положительная тенденция прослеживается по всем ключевым экономическим показателям.

По сравнению с мартом 2025 года физические объемы импорта по весу увеличились на 23,4%, а в стоимостном измерении рост составил 22,7%.

Кроме того, на 4,8% выросла налоговая нагрузка на каждый килограмм ввозимого товара, что также способствовало наполнению казны.

Ключевые товары, сформировавшие бюджет

Наибольшую часть таможенных поступлений обеспечил импорт энергоресурсов и транспортных средств.

Товары, которые обеспечили наибольшие поступления в бюджет в прошлом месяце:

легковые автомобили – 5,4 млрд грн;

электроэнергия – 2,6 млрд грн;

инсектициды, гербициды – 2,2 млрд грн;

газ природный, газы нефтяные – 1,8 млрд. грн;

удобрения с 2-3 питательными элементами – 1,4 млрд грн;

продукты, содержащие табак, никотин и их заменители – 1 млрд грн;

аппараты электрические телефонные – 989 млн грн;

тракторы – 980 млн грн;

удобрения минеральные – 916 млн грн.

Итоги І квартала 2026 года

Всего с начала года в государственный бюджет направлено почти 199,2 млрд. грн. таможенных платежей.

Фактические перечисления за три месяца текущего года на 1,7 млрд. грн. превысили запланированные показатели.

Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.