Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,69

50,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Таможенные поступления в марте выросли на 21 млрд грн: какие товары наполнили бюджет

Государственная таможенная служба
Нефтепродукты и авто принесли бюджету больше таможенных платежей

В марте 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет Украины 79 млрд. грн. Это на 21,4 млрд грн или 37,1% больше показателя марта 2025 года. Нефтепродукты и авто принесли бюджету больше таможенных платежей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сопоставление основных экономических показателей указывает на положительную динамику налогооблагаемого импорта во внешнеэкономических операциях.

Динамика импорта

Положительная тенденция прослеживается по всем ключевым экономическим показателям.

По сравнению с мартом 2025 года физические объемы импорта по весу увеличились на 23,4%, а в стоимостном измерении рост составил 22,7%.

Кроме того, на 4,8% выросла налоговая нагрузка на каждый килограмм ввозимого товара, что также способствовало наполнению казны.

Ключевые товары, сформировавшие бюджет

Наибольшую часть таможенных поступлений обеспечил импорт энергоресурсов и транспортных средств.

Товары, которые обеспечили наибольшие поступления в бюджет в прошлом месяце:

  • нефтепродукты – 21,1 млрд грн;
  • легковые автомобили – 5,4 млрд грн;
  • электроэнергия – 2,6 млрд грн;
  • инсектициды, гербициды – 2,2 млрд грн;
  • газ природный, газы нефтяные – 1,8 млрд. грн;
  • удобрения с 2-3 питательными элементами – 1,4 млрд грн;
  • продукты, содержащие табак, никотин и их заменители – 1 млрд грн;
  • аппараты электрические телефонные – 989 млн грн;
  • тракторы – 980 млн грн;
  • удобрения минеральные – 916 млн грн.

Итоги І квартала 2026 года

Всего с начала года в государственный бюджет направлено почти 199,2 млрд. грн. таможенных платежей.

Фактические перечисления за три месяца текущего года на 1,7 млрд. грн. превысили запланированные показатели.

Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.

Автор:
Татьяна Бессараб