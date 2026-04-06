Таможенные поступления в марте выросли на 21 млрд грн: какие товары наполнили бюджет
В марте 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет Украины 79 млрд. грн. Это на 21,4 млрд грн или 37,1% больше показателя марта 2025 года. Нефтепродукты и авто принесли бюджету больше таможенных платежей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что сопоставление основных экономических показателей указывает на положительную динамику налогооблагаемого импорта во внешнеэкономических операциях.
Динамика импорта
Положительная тенденция прослеживается по всем ключевым экономическим показателям.
По сравнению с мартом 2025 года физические объемы импорта по весу увеличились на 23,4%, а в стоимостном измерении рост составил 22,7%.
Кроме того, на 4,8% выросла налоговая нагрузка на каждый килограмм ввозимого товара, что также способствовало наполнению казны.
Ключевые товары, сформировавшие бюджет
Наибольшую часть таможенных поступлений обеспечил импорт энергоресурсов и транспортных средств.
Товары, которые обеспечили наибольшие поступления в бюджет в прошлом месяце:
- нефтепродукты – 21,1 млрд грн;
- легковые автомобили – 5,4 млрд грн;
- электроэнергия – 2,6 млрд грн;
- инсектициды, гербициды – 2,2 млрд грн;
- газ природный, газы нефтяные – 1,8 млрд. грн;
- удобрения с 2-3 питательными элементами – 1,4 млрд грн;
- продукты, содержащие табак, никотин и их заменители – 1 млрд грн;
- аппараты электрические телефонные – 989 млн грн;
- тракторы – 980 млн грн;
- удобрения минеральные – 916 млн грн.
Итоги І квартала 2026 года
Всего с начала года в государственный бюджет направлено почти 199,2 млрд. грн. таможенных платежей.
Фактические перечисления за три месяца текущего года на 1,7 млрд. грн. превысили запланированные показатели.
Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.