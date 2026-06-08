Правительство выделило 2,3 млрд грн на энергонезависимость и восстановление учебных заведений

Правительство направило 2,3 млрд грн в поддержку учебных заведений - школ, колледжей и университетов. Средства используются для модернизации инфраструктуры, установки систем резервного питания, восстановления поврежденных объектов и подготовки к отопительному сезону.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Средства на энергонезависимость школ и колледжей

Финансирование предполагает модернизацию инфраструктуры, закупку систем резервного питания, восстановление поврежденных объектов, а также подготовку образовательных учреждений к отопительному сезону.

Часть средств в размере почти 500 млн грн. выделена для школ. Они будут направлены на установку систем резервного питания, аккумуляторов, солнечных электростанций и другого оборудования, что позволит повысить энергонезависимость учебных заведений.

Заведения профессионального высшего образования получат 417 млн грн. Из них 217 млн. грн. пойдут на оплату коммунальных услуг, а еще 200 млн грн — на подготовку более 80 крупнейших колледжей к прохождению отопительного сезона и укреплению энергетической устойчивости.

Университетам предусмотрено 600 млн грн на установку когенерационных установок, солнечных электростанций и систем накопления энергии, а также 275 млн грн на оплату коммунальных услуг. Дополнительно 500 млн грн будет направлено на восстановление поврежденных зданий вузов, обустройство укрытий и закупку необходимого оборудования.

Правительство отмечает, что все учебные заведения должны быть подготовлены к стабильной работе в отопительный сезон 2026/2027 годов, чтобы обеспечить непрерывность учебного процесса.

Напомним, из-за ситуации с 19 января в столичных школах были объявлены каникулы. Эти каникулы продлили за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.