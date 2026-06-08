Уряд виділив 2,3 млрд грн на енергонезалежність і відновлення закладів освіти

Уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку закладів освіти - шкіл, коледжів і університетів. Кошти використають для модернізації інфраструктури, встановлення систем резервного живлення, відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки до опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кошти на енергонезалежність шкіл і коледжів

Фінансування передбачає модернізацію інфраструктури, закупівлю систем резервного живлення, відновлення пошкоджених об’єктів, а також підготовку освітніх установ до опалювального сезону.

Частину коштів у розмірі майже 500 млн грн виділено для шкіл. Вони будуть спрямовані на встановлення систем резервного живлення, акумуляторів, сонячних електростанцій та іншого обладнання, що дозволить підвищити енергонезалежність навчальних закладів.

Заклади фахової передвищої освіти отримають 417 млн грн. Із них 217 млн грн підуть на оплату комунальних послуг, а ще 200 млн грн — на підготовку понад 80 найбільших коледжів до проходження опалювального сезону та зміцнення енергетичної стійкості.

Університетам передбачено 600 млн грн на встановлення когенераційних установок, сонячних електростанцій і систем накопичення енергії, а також 275 млн грн — на оплату комунальних послуг. Додатково 500 млн грн спрямують на відновлення пошкоджених будівель вишів, облаштування укриттів та закупівлю необхідного обладнання.

Уряд наголошує, що всі заклади освіти мають бути підготовлені до стабільної роботи в опалювальний сезон 2026/2027 років, щоб забезпечити безперервність навчального процесу.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію з 19 січня у столичних школах було оголошено канікули. Ці канікули продовжили за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня.