Столичні школи йдуть на канікули через безпекову ситуацію

У Києві шкільні канікули почнуться з 19 січня / Freepik

З 19 січня у столичних школах розпочнуться канікули, які триватимуть до 1 лютого. Рішення ухвалено на Раді оборони міста Києва відповідно до постанови уряду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Канікули у школах Києва

"Ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня", - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі наголошують, що головною турботою залишається безпека дітей та забезпечення безперервного навчання навіть у складних умовах. Водночас місто зобов’язане дотримуватися постанови уряду.

Раніше повідомлялось, что ОВА та центральні органи влади мають у найкоротші строки вирішити, чи переводити школи на дистанційне навчання або продовжувати канікули

Наголошувалось, що дистанційне навчання в умовах нестабільного енергопостачання та слабкого зв’язку не гарантує доступ до освіти всіх учнів. Також педагоги, які залучені до чергувань у пунктах незламності та укриттях, не можуть повноцінно проводити онлайн-уроки.

У школах із стабільним опаленням та укриттями можливе організоване перебування дітей, пришкільні табори, гуртки, спортивні секції та консультації з окремих предметів.

Також прем’єр-міністерка Юлія Свириденко також наголошувала, що в Києві МОН спільно з КМДА мають продовжити або запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року, при цьому рішення не стосується закладів дошкільної освіти.

Автор:
Ольга Опенько