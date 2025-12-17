Безоплатні обіди в школах: скільки дітей отримають підтримку держави у 2026 році

Станом на 17 грудня 2 млн дітей в Україні вже забезпечені безоплатним гарячим харчуванням. Наступна стратегічна мета — охопити до 3–3,5 млн учнів, забезпечивши рівний доступ до якісної та безпечної їжі незалежно від місця проживання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Під час підсумкової наради за участю урядовців та представників Офісу Президента прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко наголосила, що держава надає інструменти та гранти для розширення безоплатного харчування, тоді як громади мають самостійно обирати оптимальні моделі впровадження (фабрика-кухня, опорна кухня тощо).

Вона також анонсувала продовження грантових програм для бізнесу, що працює у цій сфері.

Етапи розширення безоплатного харчування

Процес охоплення учнів гарячим харчуванням відбувається поступово, з відповідним збільшенням бюджетного фінансування:

Жовтень 2024: Понад 1 млн учнів початкових класів (виділено 2 млрд грн).

Понад 1 млн учнів початкових класів (виділено 2 млрд грн). Вересень 2025: 1,5 млн дітей, включаючи учнів 5–11 класів у прифронтових зонах (8,2 млрд грн).

1,5 млн дітей, включаючи учнів 5–11 класів у прифронтових зонах (8,2 млрд грн). Вересень 2026 (план): До 3,5 млн учнів (усі учні 1–11 класів) на умовах співфінансування. У держбюджеті вже закладено 14,4 млрд грн.

Державна підтримка громад

Держава забезпечує громади інфраструктурною підтримкою через субвенції на модернізацію та оснащення харчоблоків.

2024–2025 роки: 2,5 млрд грн спрямовано на понад 250 проєктів з оновлення харчоблоків, із яких 1,2 млрд грн — у 2025 році.

2,5 млрд грн спрямовано на понад 250 проєктів з оновлення харчоблоків, із яких 1,2 млрд грн — у 2025 році. 2026 рік: Передбачено 1 млрд грн у межах програми Ukraine Facility за підтримки ЄС.

В Україні створюється мережа кулінарних хабів, де кухарі шкільних їдалень підвищують кваліфікацію. Наразі 19 таких проєктів уже реалізовано або перебувають у процесі впровадження коштом державної субвенції.

Реформу шкільного харчування також активно підтримують міжнародні партнери. За сприяння Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024–2025 роках на покращення харчування школярів було спрямовано 0,4 млрд гривень.

Нагадаємо, уряд виділив 158 млн грн на модернізацію шкільних харчоблоків, що має значно покращити умови харчування для учнів.