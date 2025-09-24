На шкільні обіди для українських учнів ЄС виділить 200 млн євро

Європейський Союз виділить близько €200 млн на забезпечення шкільних обідів для українських учнів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на полях Генасамблеї ООН, передає "Суспільне".

"Європейський Союз підтримує Україну. Тому я з радістю повідомляю, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів. Але ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов'язання стосується всіх, хто все ще перебувають у полоні на чужій землі", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз також фінансує роботу прокуратури України, аби "родини бачили, що справедливість відновлена".

Також ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділять понад €10 млн, аби повернені українські діти могли "одужати, навчатися та знову мріяти".

Фон дер Ляєн нагадала, що понад 1,5 млн українських дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях і ростуть у русифікації.

Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС уже наклав санкції на понад 50 людей, причетних до викрадення дітей.

"Це не лише воєнний злочин. Це спроба знищити ідентичність України. Вкрасти її майбутнє, викравши її дітей. Позбавити їх імен, мови, спогадів і замінити їх брехнею. Однак у цій темряві є історії надії", — додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, уряд виділив 158 млн грн на модернізацію шкільних харчоблоків, що має значно покращити умови харчування для учнів.