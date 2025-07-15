Уряд затвердив черговий розподіл субвенції на модернізацію харчоблоків у школах і ліцеях

Кабінет міністрів України затвердив четвертий розподіл коштів державної субвенції на оновлення їдалень у закладах освіти у 2025 році. Йдеться про розпорядження щодо розподілу 158 млн грн на модернізацію харчоблоків у межах публічного інвестиційного проєкту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Загальна сума субвенції на цей напрям у 2025 році становить 960 млн грн.

Фінансування цього етапу отримають 13 проєктів, відібраних на конкурсній основі через цифрову платформу DREAM. Система автоматично сформувала рейтинговий список заявок відповідно до їхньої пріоритетності, що оцінювалась за бальною системою.

Оцінювання проводила спеціальна комісія Міністерства освіти і науки України за участі незалежних експертів, представників обласних військових адміністрацій та громад.

На фінансування можуть претендувати військові ліцеї, а також загальноосвітні заклади з кількістю учнів від 200 осіб (або від 100 — у випадку, якщо школа єдина в громаді).

Обов’язковими умовами участі є очна або змішана форма навчання, наявність або заплановане облаштування укриття до кінця року, готова проєктна документація та технічна спроможність упровадити модель "опорної кухні"». Також необхідна гарантія співфінансування з боку місцевого бюджету.

Розподіл субвенції відбувається в межах реформи шкільного харчування, започаткованої першою леді Оленою Зеленською. Мета — створення умов для якісного, безпечного та повноцінного харчування дітей у школах і формування культури здорового харчування серед молоді та родин. Відбір проєктів на фінансування триває.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів затвердив розпорядження щодо розподілу субвенції на модернізацію харчоблоків у закладах освіти у 2025 році. На ці потреби цього року передбачено 960 млн грн, а перший розподіл коштів склав 194,1 млн грн для 15 проєктів, відібраних на конкурсній основі.