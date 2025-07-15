Правительство утвердило очередное распределение субвенции на модернизацию пищеблоков в школах и лицеях

Кабинет министров Украины утвердил четвертое распределение средств государственной субвенции на обновление столовых в учебных заведениях в 2025 году. Речь идет о распоряжении по распределению 158 млн грн на модернизацию пищеблоков в рамках публичного инвестиционного проекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Общая сумма субвенции по этому направлению в 2025 году составляет 960 млн грн.

Финансирование этого этапа получит 13 проектов, отобранных на конкурсной основе через цифровую платформу DREAM. Система автоматически сформировала рейтинговый список заявок в соответствии с их приоритетностью, которая оценивалась по балльной системе.

Оценку проводила специальная комиссия Министерства образования и науки Украины при участии независимых экспертов, представителей областных военных администраций и общин.

На финансирование могут претендовать военные лицеи, а также общеобразовательные учреждения с количеством учащихся от 200 человек (или от 100 – в случае, если школа едина в общине).

Обязательными условиями участия являются очная или смешанная форма обучения, наличие или запланированное обустройство укрытия до конца года, готовая проектная документация и техническая способность внедрить модель опорной кухни». Также необходима гарантия софинансирования со стороны местного бюджета.

Распределение субвенции происходит в рамках реформы школьного питания, начатой первой леди Еленой Зеленской. Цель – создание условий для качественного, безопасного и полноценного питания детей в школах и формирование культуры здорового питания среди молодежи и семей. Отбор проектов для финансирования продолжается.

Напомним, в мае Кабинет министров утвердил распоряжение по распределению субвенции на модернизацию пищеблоков в учебных заведениях в 2025 году. На эти нужды в этом году предусмотрено 960 млн. грн., а первое распределение средств составило 194,1 млн. грн. для 15 проектов, отобранных на конкурсной основе.