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Две финансовые компании добровольно покинули рынок: НБУ отозвал лицензии

НБУ
Две финансовые компании добровольно покинули рынок

Национальный банк Украины отозвал лицензии у финансовых компаний "Полис" и "Атлана" на основании их заявлений. Оба учреждения также исключили из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

У финансовой компании "Полис" отозвана лицензия на деятельность финансовой компании с правом предоставлять средства и банковские металлы в кредит.

Компания "Атлана" имела право предоставлять денежные средства и банковские металлы в кредит, а также осуществлять факторинг. Ее лицензия также отозвана по собственному заявлению.

После отзыва лицензий обе компании были исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 ноября 2026 года.

Напомним, недавно НБУ также отозвал лицензию финкомпании "Дастер Капитал". В этом случае решение было связано уже не с добровольным заявлением компании, а с результатами плановой проверки и выявленными нарушениями.

Автор:
Татьяна Гойденко

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