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НБУ оштрафовал платежное учреждение на 680 тыс. грн и применил санкции к еще пяти компаниям

НБУ
НБУ обязал финансовые компании и ломбард устранить нарушения

Национальный банк Украины применил меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям: три компании объявили письменные оговорки, еще одну финансовую компанию и ломбард обязал устранить нарушения, а платежное учреждение оштрафовал на 680 тыс. грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Соответствующие решения приняли 26 октября 2026 комитеты НБУ, ответственные за надзор за банковской и небанковской финансовой деятельностью, а также платежной инфраструктурой.

Какие финансовые учреждения попали под санкции НБУ

Меры воздействия применили к следующим компаниям:

  • ООО "Финпром маркет";
  • ООО "ФК "Конкорд факторинг";
  • ООО "Ин-Фактор";
  • ООО "ФК "Акцент финанс";
  • ПО "Ломбард "Черкасский заем" с участием ООО "Лаин" и ООО "Вала";
  • ООО "ПУ "Контрактовый дом".

Три компании получили письменные предупреждения

Письменные предупреждения Нацбанка получили ООО "Финпром маркет", ООО "ФК "Конкорд факторинг" и ООО "Ин-Фактор".

"Финпром маркет", который является ответственным лицом небанковской финансовой группы "ВСК Групп", и "Конкорд факторинг" должны устранить недостатки в выполнении требований к корпоративному управлению и системе внутреннего контроля финансовых компаний.

Компании должны устранить выявленные недостатки до 17 ноября 2026 года.

"Ин-Фактор" получил оговорку из-за нарушения правил подачи отчетности в НБУ и ненадлежащий контроль за правильностью ее составления. Компания должна устранить нарушения и недостатки до 17 ноября 2026 года.

"Акцент финанс" и ломбард должны устранить нарушения

ООО "ФК "Акцент финанс" потребовало привести свою деятельность в соответствие с законодательством из-за превышения допустимой доли доходов от деятельности, не связанной с предоставлением финансовых услуг.

По состоянию на 1 июля 2026 г. доля таких доходов превышала установленное ограничение в 20% от общих доходов компании. Устранить нарушения и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства, компания должна до 31 декабря 2026 года.

Требование НБУ также получил ломбард "Черкасский заем" с участием ООО "Лаин" и ООО "Вала". Причиной стало непредставление регуляторной отчетности за август 2025 в установленный срок.

Ломбард должен устранить нарушения до 17 ноября 2026 года.

"Контрактовый дом" оштрафован на 680 тыс. грн

Наибольшее по размеру финансовое мероприятие в рамках этого решения применили к платежному учреждению ООО "ПУ "Контрактовый дом". НБУ назначил компании штраф в размере 680 тыс. грн по результатам безвыездного надзора.

По данным регулятора, учреждение нарушило требования законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. В частности, речь идет об обязанности предоставлять Национальному банку полную и достоверную информацию в ответ на запросы.

Компания должна выплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения НБУ.

Напомним, Национальный банк предлагает обновить порядок планирования и проведения выездного мониторинга объектов платежной инфраструктуры. Изменения предполагают уточнение процедуры утверждения годового плана проверок и оснований для его корректировки. Соответствующий проект постановления регулятор вынес на обсуждение.

Автор:
Ольга Опенько

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