Суверенное облако и резервные сценарии: НБУ определил приоритеты киберустойчивости банков

После атак на датацентры Национальный банк Украины призвал банки детализировать протоколы бесперебойной работы и регулярно проверять готовность к кризисным сценариям.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, результаты атак позволили оценить готовность банков к кризисным ситуациям и определить направления для улучшения протоколов бесперебойной работы.

Пышный подчеркнул, что финансовые учреждения должны быть готовы к возможным ударам по критической цифровой инфраструктуре. В то же время, даже надлежащая подготовка не позволяет полностью исключить риски во время войны: последствия зависят от интенсивности атак и типов вооружения, которые применяет Россия.

НБУ и банки регулярно прорабатывают разные сценарии развития событий. Однако, по мнению руководителя регулятора, самих протоколов недостаточно – их эффективность необходимо постоянно проверять на практике.

Он подчеркнул, что подготовка к чрезвычайным ситуациям должна быть одним из постоянных приоритетов руководства банков, а тестирование – частью их обычной операционной деятельности.

Пышный выразил уверенность, что банковская система сможет выдержать возможное усиление атак и сохранить непрерывность работы. В то же время, он не исключил временных ограничений в функционировании отдельных элементов сети.

Отдельное внимание глава НБУ обратил на стратегическую автономность цифровой инфраструктуры. По его словам, уже сейчас следует обсуждать развитие суверенного облака как одно из направлений усиления технологической устойчивости Украины.

Атака на дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust. Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.