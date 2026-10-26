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Суд уменьшил залог Тимошенко с десятков миллионов до 266 тысяч гривен

суд
Суд снизил залог Юлии Тимошенко / Суспільне

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение уменьшить размер залога, определенного как меру пресечения для народного депутата Украины и главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Сумма залога снижена с 33,2 млн. грн. до 266 тыс. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение суд принял во время предварительного судебного заседания по делу по обвинению народной избранницы.

Согласно определению суда, ходатайство обвиняемой удовлетворено частично, а остаток ранее внесенных средств должен быть возвращен залогодателям.

Во время заседания Тимошенко просила суд пересмотреть размер залога. Она заявила, что мера пресечения в виде залога в размере 33 млн грн была для нее чрезмерной и несоразмерной.

Что известно о деле Тимошенко

Напомним, 14 января 2026 Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщили Юлии Тимошенко о подозрении в предложении неправомерной выгоды народным депутатам. Первоначально ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 33,2 млн грн , которая была внесена в полном объеме.

Параллельно 12 января ВАКС частично наложил арест на имущество, принадлежащее мужчине нардепке Александру Тимошенко, в частности, на автомобиле Toyota Land Cruiser 200, Audi A8 и два гаража в Днепре. В то же время, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров об аресте средств на одном из банковских счетов самой Тимошенко.

Апелляционная палата ВАКС 16 февраля частично отменила решение первой инстанции по аресту имущества. Впоследствии, в июле 2026 года, ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении процессуальных обязанностей, возложенных на народную депутатку.

В мае правоохранители завершили следствие и передали в суд дело Тимошенко, подозреваемое в предложении взяток народным депутатам.

Автор:
Татьяна Бессараб

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