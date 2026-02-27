НАБУ вернуло Тимошенко деньги, изъятые во время обыска

Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнило судебное решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и вернуло народной депутат Юлии Тимошенко изъятые у нее во время обыска средства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление адвоката лидера "Батькивщины".

По словам адвоката, возврат средств является очередным шагом к возобновлению справедливости, а выдвинутые обвинения - незаконны, и это уже неоднократно было установлено в ходе судебных заседаний.

Защитник Тимошенко добавил, что видит положительную динамику в рассмотрении дела своей подзащитной и выразил оптимизм по поводу дальнейшего протекания процесса.

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение снять арест с части имущества лидера фракции "Батькивщина", народного депутата Юлии Тимошенко и ее мужа Александра Тимошенко.

Суд также отменил арест на $6,3 тысячи, изъятые во время обыска НАБУ.

Напомним, 21 января Высший антикоррупционный суд разрешил арестовать имущество Тимошенко, изъятое во время обысков, и имущество, оформленное на ее мужа.

Подозрение от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководителя одной из фракций на попытке подкупа депутатов.

По данным следствия, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосования.

14 января НАБУ и САП объявили подозрение Юлия Тимошенко. В то же время, она отреагировала на обыски в ее офисе, назвав это "пиар-ходом" и "политическим заказом".

Дело предварительно квалифицировали по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

16 января, Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога более чем в 33 миллиона гривен.

При этом Тимошенко ранее заявляла, что ей заблокировали счета, из-за чего она не может оплатить залог по делу, которое считает политически мотивированным.

Уголовное прошлое Тимошенко

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр и лидер партии "Батькивщина", как известно, уже была под следствием, причем неоднократно.

Первый раз ее отправили в СИЗО еще при президентстве Леонида Кучмы в 2001 году по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она там около 40 дней.

В 2011 году после прихода к власти Виктора Януковича ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с российским "Газпромом" в 2009 году.

В результате суд признал ее виновной и лишил свободы на 7 лет. Тимошенко провела в тюрьме два с половиной года – с августа 2011 по февраль 2014-го. Ее освободили после того, как Янукович сбежал в Россию.