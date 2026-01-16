Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко в виде залога более чем в 33 млн грн

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко / Суспільне

В пятницу, 16 января, Высший антикоррупционный суд избрал лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога более 33 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в трансляции из зала суда.

Прокурор просил назначить Тимошенко меру пресечения в виде залога суммой 50 миллионов гривен, "ввиду ее имущественного положения". Прокурор заявил, что эта сумма "не непомерна" для ее семьи.

Тимошенко обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами.

На подозреваемую также возложены процессуальные обязанности:

  • прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи и суду по каждому требованию;
  • не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы.

Зато депутат в очередной раз подчеркнула, что считает дело против нее "абсолютно политическим" и "абсурдным".

Тимошенко, подозреваемая в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, также заявляла, что ей заблокировали счета, из-за чего она не может оплатить залог по делу, которое считает политически мотивированным.

Подозрение от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководителя одной из фракций на попытке подкупа депутатов.

По данным следствия, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосования.

14 января НАБУ и САП   объявили подозрение   Юлия Тимошенко. В то же время, она отреагировала на обыски в ее офисе, назвав это "пиар-ходом" и "политическим заказом".

Дело предварительно квалифицировали по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Уголовное прошлое Тимошенко

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр и лидер партии "Батькивщина", как известно, уже была под следствием, причем неоднократно.

Первый раз ее отправили в СИЗО еще при президентстве Леонида Кучмы в 2001 году по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она там около 40 дней.

В 2011 году после прихода к власти Виктора Януковича ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с российским "Газпромом" в 2009 году.

В результате суд признал ее виновной и лишил свободы на 7 лет. Тимошенко провела в тюрьме два с половиной года – с августа 2011 по февраль 2014-го. Ее освободили после того, как Янукович сбежал в Россию.

Автор:
Светлана Манько