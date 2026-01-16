ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко у вигляді застави в понад 33 млн грн

У п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд обрав лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у трансляції із зали суду.

Прокурор просив призначити Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави сумою 50 мільйонів гривень, "зважаючи на її майновий стан". Прокурор заявив, що ця сума "не є непомірною" для її родини.

Тимошенко зобовʼязана здати закордонні паспорти, не виїжджати за межі Київської області і не спілкуватися з деякими депутатами.

На підозрювану також покладено процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Натомість депутатка вкотре наголосила, що вважає справу проти неї "абсолютно політичною" та "абсурдною".

Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, також заявляла, що їй заблокували рахунки, через що вона не може сплатити заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою.

Підозра від НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї із фракцій на спробі підкупу депутатів.

За даними слідства, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

14 січня НАБУ і САП оголосили підозру Юлії Тимошенко. Водночас вона відреагувала на обшуки в її офісі, назвавши це "піар-ходом" та "політичним замовленням".

Справу попередньо кваліфікували за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Кримінальне минуле Тимошенко

Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр та лідер партії "Батьківщина", як відомо, вже була під слідством, причому неодноразово.

Перший раз її відправили до СІЗО ще за президенства Леоніда Кучми у 2001 році за звинуваченням у контрабанді газу. Але пробула вона там лише близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, її звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році.

У результаті суд визнав її винною і позбавив волі на 7 років. Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 року по лютий 2014-го. Її визволили після того, як Янукович втік у Росію.