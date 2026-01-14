НАБУ і САП підозрюють Юлію Тимошенко у спробі підкупу народних депутатів

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї із фракцій на спробі підкупу депутатів за голосування у Верховній Раді. Ймовірно, мова йде про лідера фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Про це пише Delo.ua.

Спроба підкупу народних депутатів

Як повідомляє НАБУ, антикорупційні органи викрили викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Справу попередньо кваліфікували за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Про кого йдеться

Джерела "Суспільного" та проєкту "Схеми" в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про очільницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також стверджує, що справа стосується саме Тимошенко.

"Такі Юлія Тимошенко. Вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції "Батьківщина" за гроші. Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ", - написав він.

Кримінальне минуле Тимошенко

Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр та лідер партії "Батьківщина", як відомо, вже була під слідством, причому неодноразово.

Перший раз її відправили до СІЗО ще за президенства Леоніда Кучми у 2001 році за звинуваченням у контрабанді газу. Але пробула вона там лише близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, її звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році.

У результаті суд визнав її винною і позбавив волі на 7 років. Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 року по лютий 2014-го. Її визволили після того, як Янукович втік у Росію.

