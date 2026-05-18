Росія вдарила балістикою по об’єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

Російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по активах групи “Нафтогаз” у Дніпропетровській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

У компанії зазначили, що це чергова масована атака на об’єкти інфраструктури групи. Перед ракетним ударом протягом усього дня та ночі майже безперервно тривали атаки безпілотників.

За попередньою інформацією, внаслідок удару зафіксовано пошкодження та руйнування об’єктів.

"Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше — станом на цю хвилину персонал атакованих об’єктів не постраждав", — повідомив Корецький.

Наразі на місцях працюють профільні служби. Також триває моніторинг безпекової ситуації та уточнення наслідків атаки.

Нагадаємо, 13 травня вдень російські війська знову атакували інфраструктуру групи “Нафтогаз” одразу в кількох регіонах України.