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Найкращі роботодавці 2025

Найкращі роботодавці України 2025: голосування розпочато

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та Delo.ua оголошують старт онлайн-голосування рейтингу "Найкращі роботодавці" 2025 року. Пропонуємо проголосувати за компанії, які на вашу думку є лідерами у сфері HR, активно формують свої команди,  розвивають та підтримують своїх працівників. 

Онлайн голосування триватиме до 31 травня 2025 року.

Сума отриманих голосів не визначатиме переможців рейтингу, а допоможе редакції та експертному журі визначити компанії, які мають найбільш популярні та впізнавані бренди роботодавця.    

Рейтинг 100 найкращих роботодавців України 2025 року буде сформовано на підставі оцінок експертного журі з урахуванням результатів онлайн голосування. Учасники рейтингу та їх фінальні позиції будуть оголошені у наступному номері Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та на порталі Delo.ua на початку липня. 

Останні роки кардинально змінили ландшафт ринку праці в Україні. Повномасштабна війна, економічна нестабільність, релокація бізнесів, мобілізаційні ризики та масовий виїзд кваліфікованих фахівців створили безпрецедентні виклики як для працівників, так і для роботодавців. Бізнес активно переглядає практику управління кадрами та адаптує її до нової реальності. У цих умовах компанії вимушені не лише боротися за таланти, а й переосмислювати свою роль, адаптуючи корпоративну культуру, підходи до управління та соціальну відповідальність.

Віддавши свій голос за одну чи декілька компаній, ви допоможете журі визначити роботодавців, які найбільш повно відповідають вимогам часу та з якими українці мріють працювати.

Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації

Номінант
1
Premier FOOD Group
Категорія:
Premier FOOD Group
Виробничо-логістична група компаній
  • Понад 1 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 6
2
AB InBev Efes Україна
Категорія:
AB InBev Efes Україна
FMCG
  • Близько 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 4
3
Райффайзен Банк
Категорія:
Райффайзен Банк
Фінанси, Банки
  • 5 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
4
NOVA Group
Категорія:
NOVA Group
Логістика, Ритейл, Фінанси, Енергетика
  • Понад 42 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
5
Biosphere Corporation
Категорія:
Biosphere Corporation
Виробник і дистриб'ютор товарів для дому та особистої гігієни
  • Близько 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
6
Тева в Україні
Категорія:
Тева в Україні
Фармацевтика
  • Понад 3 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
7
Астарта-Київ
Категорія:
Астарта-Київ
АПК
  • Понад 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
8
ТАС СГ
Категорія:
ТАС СГ
Страхування
  • Понад 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
9
Еко Маркет
Категорія:
Еко Маркет
Ритейл
  • Близько 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
10
KredoBank
Категорія:
KredoBank
Фінанси, Банки
  • 1 448
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
11
ОТП-Банк
Категорія:
ОТП-Банк
Фінанси, Банки
  • 2 412
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
12
Агропросперіс
Категорія:
Агропросперіс
АПК
  • 2 200
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
13
Контінентал Фармерз Груп
Категорія:
Контінентал Фармерз Груп
АПК
  • 2 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
14
ARX
Категорія:
ARX
Страхування
  • н/д
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
15
ПриватБанк
Категорія:
ПриватБанк
Фінанси, Банки
  • Понад 20 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
16
ПУМБ
Категорія:
ПУМБ
Фінанси, Банки
  • 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
17
Метінвест
Категорія:
Метінвест
ГМК
  • 60 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
18
McDonald's в Україні
Категорія:
McDonald's в Україні
HoReCa
  • 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
19
Київський БКК
Категорія:
Київський БКК
Виробництво кондитерських виробів
  • Близько 700
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
20
Delta Medical
Категорія:
Delta Medical
Фармацевтика
  • Понад 800
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
21
MetLife
Категорія:
MetLife
Страхування та пенсійне забезпечення
  • 140
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
22
АНЦ
Категорія:
АНЦ
Ритейл
  • Понад 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
23
Імперіал Тобакко в Україні
Категорія:
Імперіал Тобакко в Україні
FMCG
  • 255
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
24
EVA
Категорія:
EVA
Ритейл
  • Понад 14 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
25
Onur Group Ukraine
Категорія:
Onur Group Ukraine
Будівництво та ремонт об'єктів інфраструктури
  • Понад 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
26
Добробут
Категорія:
Добробут
Медицина, Охорона здоров'я
  • 3 200
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
27
Сингента Україна
Категорія:
Сингента Україна
АПК
  • 479
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
28
Артеріум
Категорія:
Артеріум
Фармацевтика
  • Близько 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
29
KNESS
Категорія:
KNESS
Енергетика
  • Понад 1 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
30
Acino
Категорія:
Acino
Фармацевтика
  • Понад 800
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
31
Alviva Group
Категорія:
Alviva Group
Виробництво продуктів харчування
  • Понад 6 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
32
Корпорація Roshen
Категорія:
Корпорація Roshen
Виробник кондитерських виробів
  • 9 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
33
SkyUp
Категорія:
SkyUp
Авіаперевезення
  • Понад 1 200
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
34
WhiteBIT
Категорія:
WhiteBIT
Криптовалюта, Фінанси
  • Понад 1 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
35
Lactalis
Категорія:
Lactalis
Виробництво молочної продукції
  • Понад 750
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
36
Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК)
Категорія:
Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК)
Целюлозно-паперова промисловість
  • 3 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
37
Terrafood
Категорія:
Terrafood
Виробництво молочної продукції
  • Близько 4 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
38
1+1 Media
Категорія:
1+1 Media
Медіа
  • 1 748
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
39
Suziria Group
Категорія:
Suziria Group
Виробництво кормів для домашніх тварин, Ритейл
  • 2 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
40
GlobalLogic
Категорія:
GlobalLogic
IT
  • Понад 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
41
Mars в Україні
Категорія:
Mars в Україні
Виробництво харчових продуктів
  • Понад 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
42
Kormotech
Категорія:
Kormotech
Виробництво кормів для домашніх тварин
  • 1 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
43
Uber
Категорія:
Uber
Транспорт, IT
  • н/д
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
44
Uklon
Категорія:
Uklon
Транспорт, IT
  • Понад 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
45
Ciklum
Категорія:
Ciklum
IT
  • Понад 2 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
46
Vodafone Україна
Категорія:
Vodafone Україна
Телеком
  • Понад 2 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
47
MTI Group
Категорія:
MTI Group
Оптова та роздрібна торгівля
  • 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
48
Farmak
Категорія:
Farmak
Фармацевтика
  • Понад 2 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
49
Тернопільський молокозавод
Категорія:
Тернопільський молокозавод
Виробництво молчної продукції
  • Понад 1 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
50
Yasno
Категорія:
Yasno
Енергетика
  • Понад 1 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
51
MacPaw
Категорія:
MacPaw
IT
  • Близько 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
52
Coca‑Cola в Україні
Категорія:
Coca‑Cola в Україні
FMCG
  • Понад 1 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
53
КОЛО
Категорія:
КОЛО
Ритейл
  • 1 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
54
Оранта
Категорія:
Оранта
Страхування
  • н/д
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
55
Аптека Подорожник
Категорія:
Аптека Подорожник
Ритейл
  • 12 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
56
Lviv Croissants
Категорія:
Lviv Croissants
HoReCa
  • Близько 1 200
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
57
Ашан
Категорія:
Ашан
Ритейл
  • Понад 4 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
58
Нібулон
Категорія:
Нібулон
АПК
  • Майже 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
59
ProCredit Bank
Категорія:
ProCredit Bank
Фінанси, Банки
  • 323
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
60
ІНГО
Категорія:
ІНГО
Страхування
  • 450
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
61
Оболонь
Категорія:
Оболонь
Харчова промисловість
  • 3 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
62
Winner Group
Категорія:
Winner Group
Авто
  • Майже 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
63
ТАС Агро
Категорія:
ТАС Агро
АПК
  • Близько 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
64
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Категорія:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Фінанси, Банки
  • 5 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
65
UNIVERSALNA
Категорія:
UNIVERSALNA
Страхування
  • н/д
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
66
Таскомбанк
Категорія:
Таскомбанк
Фінанси, Банки
  • 1 586
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
67
Укрзалізниця
Категорія:
Укрзалізниця
Транспорт, Логістика
  • 184 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
68
Rozetka
Категорія:
Rozetka
e-commerce, Ритейл
  • Близько 2 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
69
Ajax System
Категорія:
Ajax System
IT
  • Понад 3 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
70
Таврія В
Категорія:
Таврія В
Ритейл
  • Майже 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
71
Данон Україна
Категорія:
Данон Україна
Виробництво продуктів харчування
  • Понад 1 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
72
Укргазбанк
Категорія:
Укргазбанк
Фінанси, Банки
  • 4 336
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
73
Інтерпайп
Категорія:
Інтерпайп
Металургія, Машинобудування, Трубна промисловість
  • 9 700
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
74
JYSK
Категорія:
JYSK
Ритейл
  • Понад 800
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
75
Netpeak Group
Категорія:
Netpeak Group
Digital-маркетинг
  • 1 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
76
Індустріальна молочна компанія (ІМК)
Категорія:
Індустріальна молочна компанія (ІМК)
АПК
  • Близько 1 700
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
77
Carlsberg Ukraine
Категорія:
Carlsberg Ukraine
Харчова промисловість
  • Понад 1 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
78
Intellias
Категорія:
Intellias
IT
  • 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
79
EPAM Україна
Категорія:
EPAM Україна
IT
  • Понад 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
80
Meest China
Категорія:
Meest China
Логістика
  • Понад 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
81
Lantmännen АХА
Категорія:
Lantmännen АХА
Виробництво харчових продуктів
  • Понад 250
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
82
JTI Україна
Категорія:
JTI Україна
FMCG
  • Близько 800
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
83
BROCARD
Категорія:
BROCARD
Ритейл
  • 4 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
84
ОККО
Категорія:
ОККО
Ритейл
  • Понад 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
85
COMFY
Категорія:
COMFY
Ритейл
  • Понад 4 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
86
Фокстрот
Категорія:
Фокстрот
Ритейл
  • Понад 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
87
VARUS
Категорія:
VARUS
Ритейл
  • Понад 6 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
88
Fozzy Group
Категорія:
Fozzy Group
Ритейл
  • Понад 40 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
89
Аврора
Категорія:
Аврора
Ритейл
  • Понад 13 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
90
Епіцентр К
Категорія:
Епіцентр К
Ритейл
  • 38 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
91
Дарниця
Категорія:
Дарниця
Фармацевтика, виробництво
  • Понад 1 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
92
Корпорація АТБ
Категорія:
Корпорація АТБ
Ритейл, харчова промисловість
  • 59 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
93
Аптека Доброго дня
Категорія:
Аптека Доброго дня
Ритейл
  • Понад 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
94
SoftServe
Категорія:
SoftServe
IT
  • Понад 1 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
95
ІТ-Інтегратор
Категорія:
ІТ-Інтегратор
ІТ
  • 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
96
SOCAR
Категорія:
SOCAR
Ритейл
  • Близько 1 200
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
97
Банк Південний
Категорія:
Банк Південний
Фінанси, Банки
  • 1734
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
98
IDS Україна
Категорія:
IDS Україна
Виробництво та дистрибуція мінеральних вод
  • Понад 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
99
ІнтерХім
Категорія:
ІнтерХім
Фармацевтика
  • Понад 900
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
100
VIDI
Категорія:
VIDI
Авто
  • 1 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
101
АрселорМіттал Кривий Ріг
Категорія:
АрселорМіттал Кривий Ріг
ГМК
  • 22 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
102
Bayadera Group
Категорія:
Bayadera Group
FMCG
  • 3 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
103
Укрексімбанк
Категорія:
Укрексімбанк
Фінанси, Банки
  • Понад 2 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
104
Креді Агріколь Банк
Категорія:
Креді Агріколь Банк
Фінанси, Банки
  • Понад 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
105
Банк Кредит Дніпро
Категорія:
Банк Кредит Дніпро
Фінанси, Банки
  • Понад 900
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
106
Філіп Морріс Україна
Категорія:
Філіп Морріс Україна
FMCG
  • Понад 860
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
107
Kernel
Категорія:
Kernel
АПК
  • 14 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
108
ДТЕК
Категорія:
ДТЕК
Енергетика
  • 55 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
109
Novus
Категорія:
Novus
Ритейл
  • 8 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
110
monobank
Категорія:
monobank
Фінанси, Банки
  • Понад 2 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
111
DVL (ДАТАГРУП-Volia-lifecell)
Категорія:
DVL (ДАТАГРУП-Volia-lifecell)
Телеком
  • Понад 4 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
112
METRO Україна
Категорія:
METRO Україна
Ритейл
  • Понад 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
113
Union Group
Категорія:
Union Group
Виробництво ювелірних прикрас, ритейл
  • Понад 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
114
WOG
Категорія:
WOG
Ритейл
  • Близько 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
115
Enzim group
Категорія:
Enzim group
Розробка та виробництво продуктів харчування
  • 460
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
116
KFC
Категорія:
KFC
HoReCa
  • Понад 2 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
117
Sigma Software
Категорія:
Sigma Software
IT
  • Понад 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
118
DataArt
Категорія:
DataArt
IT
  • Близько 2 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
119
Київстар
Категорія:
Київстар
Телеком
  • Понад 4 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
120
Puma
Категорія:
Puma
Ритейл
  • Понад 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
121
Starlight Media
Категорія:
Starlight Media
Медіа
  • 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
122
Luxoft
Категорія:
Luxoft
IT
  • 3 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
123
AllStarsit
Категорія:
AllStarsit
IT
  • Понад 1 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
124
ВіЯр
Категорія:
ВіЯр
Продаж та обробка матеріалів і фурнітури для виробництва меблів
  • Близько 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
125
SPD Technology
Категорія:
SPD Technology
IT
  • Понад 480
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
126
EVO
Категорія:
EVO
IT
  • 900
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
127
Amadeo
Категорія:
Amadeo
Ритейл
  • До 250
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
128
Nestle
Категорія:
Nestle
Виробництво продуктів харчування
  • Понад 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
129
UPG
Категорія:
UPG
Ритейл
  • Понад 3 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
130
ГК Нові Продукти
Категорія:
ГК Нові Продукти
Виробник напоїв і снеків в Україні
  • Понад 1 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
131
Ukrnafta
Категорія:
Ukrnafta
Видобуток газу та нафти
  • Понад 20 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
132
Фарба Хаус (ТМ Колоріт)
Категорія:
Фарба Хаус (ТМ Колоріт)
Дистриб'ютор лакофарбової продукції та будівельних матеріалів
  • До 250
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133
Концерн Хлібпром
Категорія:
Концерн Хлібпром
Виробництво хліба та свіжих борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок
  • 2 700
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134
Afina Group
Категорія:
Afina Group
Дистрибуція, логістика, розробка та виробництво власних брендів
  • Понад 1 000
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135
L'Oreal Україна
Категорія:
L'Oreal Україна
Beauty retail
  • Близько 303
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136
Група Нафтогаз
Категорія:
Група Нафтогаз
Добування сирої нафти та природного газу
  • Близько 100 000
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137
Ощадбанк
Категорія:
Ощадбанк
Фінанси, Банки
  • Понад 19 000
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138
UNI-LAMAN GROUP
Категорія:
UNI-LAMAN GROUP
Транспорт, логістика
  • 600
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139
МХП
Категорія:
МХП
Харчова промисловість
  • 35 000
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140
Ferrexpo в Україні
Категорія:
Ferrexpo в Україні
ГМК
  • Понад 7 000
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141
ДІЛА
Категорія:
ДІЛА
Охорона здоров'я, медицина, лабораторні дослідження
  • Понад 1 700
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142
Bolt
Категорія:
Bolt
Транспорт, IT
  • Понад 2 500
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