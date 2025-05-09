Найкращі роботодавці України 2025: голосування розпочато

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та Delo.ua оголошують старт онлайн-голосування рейтингу "Найкращі роботодавці" 2025 року. Пропонуємо проголосувати за компанії, які на вашу думку є лідерами у сфері HR, активно формують свої команди, розвивають та підтримують своїх працівників.

Онлайн голосування триватиме до 31 травня 2025 року.

Сума отриманих голосів не визначатиме переможців рейтингу, а допоможе редакції та експертному журі визначити компанії, які мають найбільш популярні та впізнавані бренди роботодавця.

Рейтинг 100 найкращих роботодавців України 2025 року буде сформовано на підставі оцінок експертного журі з урахуванням результатів онлайн голосування. Учасники рейтингу та їх фінальні позиції будуть оголошені у наступному номері Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та на порталі Delo.ua на початку липня.

Останні роки кардинально змінили ландшафт ринку праці в Україні. Повномасштабна війна, економічна нестабільність, релокація бізнесів, мобілізаційні ризики та масовий виїзд кваліфікованих фахівців створили безпрецедентні виклики як для працівників, так і для роботодавців. Бізнес активно переглядає практику управління кадрами та адаптує її до нової реальності. У цих умовах компанії вимушені не лише боротися за таланти, а й переосмислювати свою роль, адаптуючи корпоративну культуру, підходи до управління та соціальну відповідальність.

Віддавши свій голос за одну чи декілька компаній, ви допоможете журі визначити роботодавців, які найбільш повно відповідають вимогам часу та з якими українці мріють працювати.

Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації