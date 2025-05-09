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Лучшие работодатели Украины 2025

Лучшие работодатели Украины 2025: голосование началось

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и Delo.ua объявляют старт онлайн-голосования рейтинга "Лучшие работодатели" 2025 года. Предлагаем проголосовать за компании, которые, по вашему мнению, являются лидерами в сфере HR, активно формируют свои команды, развивают и поддерживают своих работников.

Онлайн голосование продлится до 31 мая 2025 года.

Сумма полученных голосов не будет определять победителей рейтинга, а поможет редакции и экспертному жюри определить компании, имеющие наиболее популярные и узнаваемые бренды работодателя.

Рейтинг 100 лучших работодателей Украины 2025 года будет сформирован на основании оценок экспертного жюри с учетом результатов онлайн голосования. Участники рейтинга и их финальные позиции будут объявлены в следующем номере журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и на портале Delo.ua в начале июля.

В последние годы кардинально изменили ландшафт рынка труда в Украине. Полномасштабная война, экономическая нестабильность, релокация бизнесов, мобилизационные риски и массовый выезд квалифицированных специалистов создали беспрецедентные вызовы как работникам, так и работодателям. Бизнес активно пересматривает практику управления кадрами и адаптирует ее к новой реальности. В этих условиях компании вынуждены не только бороться за таланты, но и переосмысливать свою роль, адаптируя корпоративную культуру, подходы к управлению и социальной ответственности.

Отдав свой голос за одну или несколько компаний, вы поможете жюри определить работодателей, наиболее полно отвечающих требованиям времени и с которыми украинцы мечтают работать.

Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации

Номинант
1
AB InBev Efes Украина
Категория:
AB InBev Efes Украина
FMCG
  • Близько 2 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 4
2
Biosphere Corporation
Категория:
Biosphere Corporation
Производитель и дистрибьютор товаров для дома и личной гигиены
  • Близько 3 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
3
NOVA Group
Категория:
NOVA Group
Логистика, Ритейл, Финансы, Энергетика
  • Понад 42 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
4
ПриватБанк
Категория:
ПриватБанк
Финансы, Банки
  • Понад 20 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
5
ТАС СГ
Категория:
ТАС СГ
Страхование
  • Понад 10 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
6
KredoBank
Категория:
KredoBank
Финансы, Банки
  • 1 448
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
7
ОТП-Банк
Категория:
ОТП-Банк
Финансы, Банки
  • 2 412
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
8
Агропросперис
Категория:
Агропросперис
АПК
  • 2 200
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
9
Райффайзен Банк
Категория:
Райффайзен Банк
Финансы, Банки
  • 5 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
10
Тева в Украине
Категория:
Тева в Украине
Фармацевтика
  • Понад 3 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
11
Астарта-Киев
Категория:
Астарта-Киев
АПК
  • Понад 7 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
12
ARX
Категория:
ARX
Страхование
  • н/д
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
13
ПУМБ
Категория:
ПУМБ
Финансы, Банки
  • 7 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
14
McDonald's в Украине
Категория:
McDonald's в Украине
HoReCa
  • 10 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
15
Метинвест
Категория:
Метинвест
ГМК
  • 60 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
16
Bayadera Group
Категория:
Bayadera Group
FMCG
  • 3 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
17
Onur Grup Ukraine
Категория:
Onur Grup Ukraine
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры
  • Понад 3 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
18
Acino
Категория:
Acino
Фармацевтика
  • Понад 800
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
19
KNESS
Категория:
KNESS
Энергетика
  • Понад 1 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
20
Артериум
Категория:
Артериум
Фармацевтика
  • Близько 3 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
21
Сингента Украина
Категория:
Сингента Украина
АПК
  • 479
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
22
Добробут
Категория:
Добробут
Медицина, Охрана здоровья
  • 3 200
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
23
Farmak
Категория:
Farmak
Фармацевтика
  • Понад 2 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
24
АНЦ
Категория:
АНЦ
Ритейл
  • Понад 7 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
25
MetLife
Категория:
MetLife
Страхование и пенсионное обеспечение
  • 140
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
26
Delta Medical
Категория:
Delta Medical
Фармацевтика
  • Понад 800
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
27
Киевский БКК
Категория:
Киевский БКК
Производство кондитерских изделий
  • Близько 700
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
28
Alviva Group
Категория:
Alviva Group
Производство продуктов питания
  • Понад 6 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
29
Premier FOOD Group
Категория:
Premier FOOD Group
Производственно-логистическая группа компаний
  • Понад 1 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
30
SkyUp
Категория:
SkyUp
Авиаперевозки
  • Понад 1 200
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
31
Lactalis
Категория:
Lactalis
Производство молочной продукции
  • Понад 750
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
32
Корпорация Рошен
Категория:
Корпорация Рошен
Производство кондитерских изделий
  • 9 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
33
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
Категория:
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
Целлюлозно-бумажная промышленность
  • 3 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
34
Terrafood
Категория:
Terrafood
Производство молочной продукции
  • Близько 4 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
35
1+1 Media
Категория:
1+1 Media
Медиа
  • 1 748
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
36
Suziria Group
Категория:
Suziria Group
Производство кормов для домашних животных, Ритейл
  • 2 400
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
37
GlobalLogic
Категория:
GlobalLogic
IT
  • Понад 7 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
38
Mars в Украине
Категория:
Mars в Украине
Производство продуктов питания
  • Понад 10 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
39
Kormotech
Категория:
Kormotech
Производство кормов для домашних животных
  • 1 300
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
40
Uber
Категория:
Uber
Транспорт, IT
  • н/д
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
41
Uklon
Категория:
Uklon
Транспорт, IT
  • Понад 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
42
Ciklum
Категория:
Ciklum
IT
  • Понад 2 600
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
43
Vodafone Украина
Категория:
Vodafone Украина
Телеком
  • Понад 2 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
44
Intellias
Категория:
Intellias
IT
  • 3 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
45
MTI Group
Категория:
MTI Group
Оптовая и розничная торговля
  • 3 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
46
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Категория:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Финансы, Банки
  • 5 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
47
Тернопольский молокозавод
Категория:
Тернопольский молокозавод
Производство молочной продукции
  • Понад 1 100
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
48
Winner Group
Категория:
Winner Group
Авто
  • Майже 300
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
49
MacPaw
Категория:
MacPaw
IT
  • Близько 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
50
Coca‑Cola в Украине
Категория:
Coca‑Cola в Украине
FMCG
  • Понад 1 100
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
51
КОЛО
Категория:
КОЛО
Ритейл
  • 1 100
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
52
Оранта
Категория:
Оранта
Страхование
  • н/д
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
53
Аптека Подорожник
Категория:
Аптека Подорожник
Ритейл
  • 12 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
54
Lviv Croissants
Категория:
Lviv Croissants
HoReCa
  • Близько 1 200
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
55
Ашан
Категория:
Ашан
Ритейл
  • Понад 4 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
56
Нибулон
Категория:
Нибулон
АПК
  • Майже 3 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
57
ProCredit Bank
Категория:
ProCredit Bank
Финансы, Банки
  • 323
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
58
ИНГО
Категория:
ИНГО
Страхование
  • 450
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
59
Оболонь
Категория:
Оболонь
Пищевая промышленность
  • 3 100
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
60
Еко Маркет
Категория:
Еко Маркет
Ритейл
  • Близько 3 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
61
Yasno
Категория:
Yasno
Энергетика
  • Понад 1 100
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
62
EPAM Украина
Категория:
EPAM Украина
IT
  • Понад 10 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
63
ТАС Агро
Категория:
ТАС Агро
АПК
  • Близько 2 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
64
UNIVERSALNA
Категория:
UNIVERSALNA
Страхование
  • н/д
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
65
Таскомбанк
Категория:
Таскомбанк
Финансы, Банки
  • 1 586
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
66
Укрзализныця
Категория:
Укрзализныця
Транспорт, Логистика
  • 184 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
67
Rozetka
Категория:
Rozetka
e-commerce, Ритейл
  • Близько 2 400
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
68
Ajax System
Категория:
Ajax System
IT
  • Понад 3 400
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
69
Таврия В
Категория:
Таврия В
Ритейл
  • Майже 3 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
70
Данон Украина
Категория:
Данон Украина
Производство продуктов питания
  • Понад 1 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
71
Укргазбанк
Категория:
Укргазбанк
Финансы, Банки
  • 4 336
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
72
Интерпайп
Категория:
Интерпайп
Металлургия, Машиностроение, Трубная промышленность
  • 9 700
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
73
JYSK
Категория:
JYSK
Ритейл
  • Понад 800
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
74
Netpeak Group
Категория:
Netpeak Group
Digital-маркетинг
  • 1 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
75
Индустриальная молочная компания (ІМК)
Категория:
Индустриальная молочная компания (ІМК)
АПК
  • Близько 1 700
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
76
Carlsberg Ukraine
Категория:
Carlsberg Ukraine
Пищевая промышленность
  • Понад 1 300
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
77
METRO Украина
Категория:
METRO Украина
Ритейл
  • Понад 3 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
78
ДТЭК
Категория:
ДТЭК
Энергетика
  • 55 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
79
Банк Південний
Категория:
Банк Південний
Финансы, Банки
  • 1734
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
80
ОККО
Категория:
ОККО
Ритейл
  • Понад 10 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
81
COMFY
Категория:
COMFY
Ритейл
  • Понад 4 600
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
82
Фокстрот
Категория:
Фокстрот
Ритейл
  • Понад 3 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
83
VARUS
Категория:
VARUS
Ритейл
  • Понад 6 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
84
Fozzy Group
Категория:
Fozzy Group
Ритейл
  • Понад 40 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
85
Аврора
Категория:
Аврора
Ритейл
  • Понад 13 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
86
Эпицентр К
Категория:
Эпицентр К
Ритейл
  • 38 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
87
Дарница
Категория:
Дарница
Фармацевтика, производство
  • Понад 1 300
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
88
Ukrnafta
Категория:
Ukrnafta
Добыча газа и нефти
  • Понад 20 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
89
Аптека Доброго Дня
Категория:
Аптека Доброго Дня
Ритейл
  • Понад 2 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
90
SoftServe
Категория:
SoftServe
IT
  • Понад 1 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
91
Lantmännen АХА
Категория:
Lantmännen АХА
Производство пищевых продуктов
  • Понад 250
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
92
ІТ-Интегратор
Категория:
ІТ-Интегратор
IT
  • 400
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
93
IDS Украина
Категория:
IDS Украина
Производство и дистрибуция минеральных вод
  • Понад 2 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
94
JTI Украина
Категория:
JTI Украина
FMCG
  • Близько 800
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
95
ИнтерХим
Категория:
ИнтерХим
Фармацевтика
  • Понад 900
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
96
VIDI
Категория:
VIDI
Авто
  • 1 300
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
97
АрселорМиттал Кривой Рог
Категория:
АрселорМиттал Кривой Рог
ГМК
  • 22 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
98
МХП
Категория:
МХП
Пищевая промышленность
  • 35 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
99
Укрэксимбанк
Категория:
Укрэксимбанк
Финансы, Банки
  • Понад 2 600
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
100
Континентал Фармерз Групп
Категория:
Континентал Фармерз Групп
АПК
  • 2 600
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
101
Креди Агриколь Банк
Категория:
Креди Агриколь Банк
Финансы, Банки
  • Понад 2 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
102
Банк Кредит Дніпро
Категория:
Банк Кредит Дніпро
Финансы, Банки
  • Понад 900
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
103
Филип Моррис Украина
Категория:
Филип Моррис Украина
FMCG
  • Понад 860
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
104
Kernel
Категория:
Kernel
АПК
  • 14 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
105
Корпорация АТБ
Категория:
Корпорация АТБ
Ритейл, пищевая промышленность
  • 59 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
106
Novus
Категория:
Novus
Ритейл
  • 8 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
107
Meest China
Категория:
Meest China
Логистика
  • Понад 300
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
108
Империал Тобакко в Украине
Категория:
Империал Тобакко в Украине
FMCG
  • 255
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
109
BROCARD
Категория:
BROCARD
Ритейл
  • 4 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
110
monobank
Категория:
monobank
Финансы, банки
  • Понад 2 600
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
111
WOG
Категория:
WOG
Ритейл
  • Близько 7 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
112
Amadeo
Категория:
Amadeo
Ритейл
  • До 250
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
113
Enzim group
Категория:
Enzim group
Разработка и производство продуктов питания
  • 460
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
114
KFC
Категория:
KFC
HoReCa
  • Понад 2 100
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
115
Sigma Software
Категория:
Sigma Software
IT
  • Понад 2 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
116
DataArt
Категория:
DataArt
IT
  • Близько 2 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
117
Киевстар
Категория:
Киевстар
Телеком
  • Понад 4 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
118
Puma
Категория:
Puma
Ритейл
  • Понад 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
119
Starlight Media
Категория:
Starlight Media
Медиа
  • 2 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
120
Luxoft
Категория:
Luxoft
IT
  • 3 400
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
121
AllStarsit
Категория:
AllStarsit
IT
  • Понад 1 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
122
ВіЯр
Категория:
ВіЯр
Продажа и изготовление материалов и фурнитуры для производства мебели
  • Близько 100
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
123
SPD Technology
Категория:
SPD Technology
IT
  • Понад 480
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
124
EVO
Категория:
EVO
IT
  • 900
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
125
Union Group
Категория:
Union Group
Производство ювелирных украшений, ритейл
  • Понад 2 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
126
UPG
Категория:
UPG
Ритейл
  • Понад 3 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
127
SOCAR
Категория:
SOCAR
Ритейл
  • Близько 1 200
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
128
ГК Нові Продукти
Категория:
ГК Нові Продукти
Производитель напитков и снеков в Украине
  • Понад 1 500
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
129
EVA
Категория:
EVA
Ритейл
  • Понад 14 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
130
Фарба Хаус (ТМ Колорит)
Категория:
Фарба Хаус (ТМ Колорит)
Дистрибьютор лакокрасочной продукции и строительных материалов
  • До 250
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
131
Концерн Хлебпром
Категория:
Концерн Хлебпром
Производство хлеба, свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
  • 2 700
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
132
Afina Group
Категория:
Afina Group
Дистрибуция, логистика, разработка и производство собственных брендов
  • Понад 1 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
133
L'Oreal Украина
Категория:
L'Oreal Украина
Beauty retail
  • Близько 303
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
134
Группа Нафтогаз
Категория:
Группа Нафтогаз
Добыча сырой нефти и природного газа
  • Близько 100 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
135
Ощадбанк
Категория:
Ощадбанк
Финансы, Банки
  • Понад 19 000
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
136
Uni-Laman Group
Категория:
Uni-Laman Group
Транспорт, логистика
  • 600
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
137
WhiteBIT
Категория:
WhiteBIT
Криптовалюта, финансы
  • Понад 1 100
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Ferrexpo в Украине
Категория:
Ferrexpo в Украине
ГМК
  • Понад 7 000
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139
ДИЛА
Категория:
ДИЛА
Здравоохранение, медицина, лабораторные исследования
  • Понад 1 700
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140
Nestle
Категория:
Nestle
Производство продуктов питания
  • Понад 3 000
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DVL (ДАТАГРУП-Volia-lifecell)
Категория:
DVL (ДАТАГРУП-Volia-lifecell)
Телеком
  • Понад 4 000
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Bolt
Категория:
Bolt
Транспорт, IT
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